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≡ Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33912
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.10.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два автомобиля «Киа Рио» белого цвета угнали 9 августа и в ночь с 21-го на 22 сентября 2018 года. Временной промежуток между происшествиями приличный, однако владельцы машин уверены: украли их по одному и тому же принципу.
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§ bgb
Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4092
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 05.10.18 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
подавайте в усб на бездействие следователя, указывая, что его бездействие, возможно, является признаком соучастия в опг. 8-)

[Исправлено: bgb, 05.10.2018 - 23:23]
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* elektron
Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2036
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.10.18 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да уж, читаешь тут некоторых "лохи" и всё.7
А мозгов скрутить Что на одной АТО произошло походу не у кого не хватает?
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* elektron
Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2036
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.10.18 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
подавайте в усб на бездействие следователя, указываяИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35752&post_id=781354&order=0&viewmode=flat&pid=781353&forumid=1#781354

Ну что вы так, успокойтесь уже или каким боком причастны?
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