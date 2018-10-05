Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники

Два автомобиля «Киа Рио» белого цвета угнали 9 августа и в ночь с 21-го на 22 сентября 2018 года. Временной промежуток между происшествиями приличный, однако владельцы машин уверены: украли их по одному и тому же принципу, и, возможно, это сделал один человек или преступная группа.

«Киа Рио» жителя Костаная Марата Валитова с госномером 288 АСА 10 угнали 9 августа с охраняемой стоянки в микрорайоне Алтын Арман. Причем угон произошел не поздней ночью, а в 22.47, когда многие жители микрорайона возвращались домой. По словам супруги владельца машины Альбины ВАЛИТОВОЙ, охранник стоянки спал, открыв шлагбаум и обеспечив всем беспрепятственный въезд и выезд. Этим шансом и воспользовались угонщики.

- Мы смотрели запись с камеры наблюдения, которая расположена на стоянке, - рассказала «НГ» Альбина. - На ней видно, как неизвестный человек подходит к машине моего мужа и спокойно ее открывает. К шлагбауму сначала подъезжает белая «Нива», останавливается, поджидает нашу машину и они вместе уезжают в одном направлении. Качество записи плохое, поэтому ни номеров «Нива», ни лиц этих людей невозможно увидеть. В тот вечер брелок от авто, оказывается, подал сигнал, но очень тихо, мы его не услышали. Наутро на дисплее увидели запись об ошибке. Покопавшись в Интернете, мы выяснили, что это означает вскрытие автомобиля в обход сигнализации.

Валитовы уверены, что угонщики когда-то держали в руках ключи от их машины.

Когда Альбина Валитова узнала о втором случае угона точно такого же автомобиля, она позвонила хозяину машины и стала выяснять обстоятельства. И обнаружила любопытное совпадение.

- Мой муж менял масло в одном СТО за неделю до угона, - отмечает Альбина. - Валентин (хозяин второго угнанного авто - «НГ») в этом же месте менял масло за пять дней до случившегося. Буквально одни и те же люди записывали наши адреса, меняли масло, забирали наши ключи и обкатывали потом машины. Муж оставлял там автомобиль часа на четыре, за это время можно легко проверить систему безопасности, считать код с ключа и потом угнать машину. Мы уверены, что именно там работает человек, который либо сам занимается угонами, либо поставляет информацию своим людям.

Об этом подозрении следователи не знают, потому что с ними невозможно выйти на связь. По словам Альбины Валитовой, расследование практически не ведется. До сих пор следователь не взял записи с камер видеонаблюдения, которые могли бы запечатлеть угнанную «Киа Рио».

- Если бы нашим делом занялись сразу, то машину можно было бы найти! - уверена Альбина. - К нам следователь один раз только приехал и никакой работы не провел. На здании НИШ есть камеры, следователи записи оттуда не взяли, а нам без полиции видеоматериалы не дают. Мы уже точно думаем, что нашу машину не найдут. Возможно, автомобиль был замечен в городе после угона, но мы об этом не знаем. Нас, потерпевших, не информируют о ходе расследования.

Марат Валитов подал в суд на ИП «Ким» - организацию, которая занимается обслуживанием их дома и отвечает за парковку. Если решение вынесут в его пользу, то у Валитовых появится шанс получить хоть какую-то компенсацию за угнанное авто. Конечно, если машину так и не найдут.

Серьезнее ситуация у Валентина ВОЛКА, у которого белую «Киа Рио» с госномером 076 HWA 10 украли в ночь с 21-го на 22 сентября во дворе дома № 373 по ул. Каирбекова. Вместе с машиной мужчина лишился и своих документов, которые оставил в салоне.

Автомобиль Валентин Волк в тот вечер припарковал под окнами своей квартиры. Его брелок, как и у Валитовых, тоже издал короткий сигнал. Мужчина это заметил, выглянул в окно и убедился, что машина на месте. Однако утром автомобиль уже не нашел. Вместо него стояло такси.

- Таксист мне сказал, что приехал во двор около 5 часов утра и занял свободное место, - рассказал «НГ» Валентин Волк. - Думаю, что с 21.30 до 05.00 мой автомобиль и угнали. У моего брелока несколько уровней опасности, сигнализация на всю улицу сразу не кричит. Я сразу посмотрел в окно - было темно, толком ничего не видно, но машина стояла на месте. Я нажал на кнопку, подсветил поворотниками, никого не было. Может, похититель уже в салоне сидел.

Утром Валентин вызвал полицию. Приехал следователь, забрал заявление, провел короткий опрос и больше его потерпевший не видел. Обращение принято и зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований, однако Валентин Волк, как и Марат Валитов, о ходе расследования ничего не знает.

- Я и сам пытался искать свою машину, - говорит потерпевший. - У нас по ул. Матросова есть два гаражных кооператива, за ул. Курганской тоже есть, все объехал посмотрел, листовки раздавал. По всем пунктам разбора авто ездил, кузовным цехам, стоянкам грузовых авто, но не нашел машину. Спрашивал у следователя, брал ли он записи с камер. Он мне ответил, что только заявку подал и все. Больше он не отвечал ни на звонки, ни на сообщения. Мне самому записи хозяева магазинов не дают. Про наше подозрение насчет СТО я тоже писал следователю, но оно, видимо, осталось без внимания. Читал, что если машину угнали, значит, я где-то оставлял ключи. А они, помимо меня, были только у рабочих того СТО, где я обслуживался.

Валентин Волк, как и супруги Валитовы, считает, что упущено драгоценное время: искать автомобили нужно было в первые сутки после угона.

В пресс-службе ДВД Костанайской области по поводу двух фактов угона на запрос «НГ» сухо ответили, что сотрудники полиции проводят досудебное расследование по ст. 200 УК РК (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Подозреваемых ищут.