Sniper Re: Органы внутренних дел являются самыми коррумпированными -... #1





(Пользователи) Сообщений: 699

Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 16:09 У полицейских Костаная забрали служебные авто. Они переведены на пешее несение службы. В областном центре, благодаря пересмотру порядка патрулирования дорожно-патрульной полиции, произошло снижение уличной преступности. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области. С 10 сентября по инициативе начальника ДВД Костанайской области Бекета Аймагамбетова коренным образом изменен принцип работы дорожно-патрульной службы города Костаная. Это произошло за счет перевода большей части автомобильных патрулей на пешее несение службы. Количество пеших патрулей возросло в два раза. Теперь только десятая часть полицейских контролирует дорожную безопасность в промежутках времени реагирования на сообщения о нарушениях общественного порядка, поступивших на пульт «102» от граждан. «Целью новой системы работы является усиление патрулирования полицейских в жилых массивах, предотвращение как грубых, так и мелких правонарушений в общественных местах, их профилактика. В областном центре пешие патрули несут службу в спальных район