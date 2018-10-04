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drakon
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04.10.18 15:11
Sniper
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04.10.18 15:11
таноми52
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Органы внутренних дел являются самыми коррумпированными - департамент Агентства по делам госслужбы Костанайской области

Татьяна НАЗАРУК

4 октября 2018, 15:05 |  Государство

К такому выводу пришли специалисты департамента Агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции после проведения соответствующего анализа. О его результатах пресс-служба ведомства сообщила «НГ» сегодня, 4 октября.

- Органы внутренних дел остаются наиболее коррумпированными не только среди правоохранительных структур, но и среди всех государственных органов в целом, - отмечается в докладе департамента. - Коррупция процветает в местной полицейской службе, включающей в себя участковых инспекторов, инспекторов по делам несовершеннолетних, природоохранную и всю дорожно-патрульную полицию. Больше половины этих преступлений - это получение взяток, мошенничество, злоупотребление и превышение должностных полномочий.

Среди последних уголовных дел в отношении полицейских - лишение свободы на 8 и 7 лет сотрудников отдела РЭО Рудного Александра Панченко и Кобыланды Шемельтурова за получение взяток. По коррупционному делу осудили и следователя УВД Костаная Даурена Нурпеиса. Позже суд апелляционной инстанции заменил 2 года колонии на штраф в размере 2 млн тенге.

Оперуполномоченного Южного отдела полиции УВД Костаная Ермека Канапина в марте 2018 года суд приговорил к 3 годам лишения свободы за содействие ОПГ.

Всего департамент по госслужбе в этом году направил в суд 38 уголовных дел в отношении сотрудников ОВД.

- В рамках профилактики коррупции ведется работа по направлению в государственные органы представлений о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших нарушению закона, - отметили в департаменте. - С начала 2018 года в органы внутренних дел направлено 24 представления. Сейчас ДВД Костанайской области рассматривает представление в отношении замначальника ОВД Костанайского района Базарбека Доданова, которого судят за взятку.

Кроме того, сейчас рассматриваются уголовные дела в отношении сотрудников Аулиекольского РОВД, обвиняющихся в незаконной постановке на учет автотранспортных средств по подложным документам, и в отношении сотрудника Денисовского ОВД за незаконное освобождение от уголовной ответственности.
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