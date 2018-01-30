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Хохол
Костанайский следователь получил 2 года тюрьмы за взятку в размере 40 000 тенге
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Костанайский следователь получил 2 года тюрьмы за взятку в размере 40 000 тенге

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

30 января 2018, 10:28 |  Криминал

Приговор Даурену Нурпеису огласили 29 января в суде № 2 Костаная. Бывшего следователя УВД признали виновным в получении взятки и назначили ему 2 года лишения свободы в колонии средней безопасности с пожизненным лишением права работы в правоохранительных органах.

Также Нурпеис потерял специальное звание лейтенанта.

Напомним, экс-полицейский обвинялся в получении взятки в размере 40 000 тенге от подозреваемого в хулиганстве.

Согласно материалам дела, которое сейчас закрыто за отсутствием состава преступления, житель Костаная Медет Сейлхан избил Сабита Анапина, который, в свою очередь, смертельно ранил их общего друга. Как рассказал в суде Даурен Нурпеис, Сейлхан сам пожелал отблагодарить следователя за закрытое дело. Деньги, полученные от взяткодателя, полицейский, по его словам, намеревался потратить на лечение 7-месячного ребенка.
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Комментарии к новости
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Народный контроль
Re: Костанайский следователь получил 2 года тюрьмы за взятку в...




Отправлено: 30.01.18 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот из за этих несчастных 40000 тысяч тенге потерял и работу и свободу. А ведь какой молодой.

Бывалый
Re: Костанайский следователь получил 2 года тюрьмы за взятку в...




Отправлено: 30.01.18 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну чо, Хохол?
Как тебе смягчающие обстоятельства?

§ 112
Re: Костанайский следователь получил 2 года тюрьмы за взятку в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9078
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.01.18 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
В полиции творится какой то произвол, не выдают зарплаты сотрудникам, у которых есть семимесячные дети и которые вынуждены зарабатывать себе на пропитание и на пропитание своих детей и семей взятками и воровством..
Профайл

Очевидец
Re: Костанайский следователь получил 2 года тюрьмы за взятку в...




Отправлено: 30.01.18 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пошел в госслужбу - не воруй. Это касается в первую очередь руководителей. В акимате откаты дают 20%, а антикоррупционщики ловят для статистики только мелких госслужащих. Нужно начинать с головы

Мимка
Re: Костанайский следователь получил 2 года тюрьмы за взятку в...




Отправлено: 30.01.18 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как в армию сходит )

1952/доктор СИЗО
Re: Костанайский следователь получил 2 года тюрьмы за взятку в...




Отправлено: 30.01.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
вынуждены зарабатывать себе на пропитание и на пропитание своих детей и семей взятками и воровством..

ну тогда возьми их в долю. Мысли есть какие? Может ОПГ организуешь? У них зарплата в 5 раз выше твоей инвалидской пенсии.

Вера
Re: Костанайский следователь получил 2 года тюрьмы за взятку в...




Отправлено: 30.01.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моей знакомой за 28 000 тенге, пять с половиной лет дали, так что парню повезло!!! Так и живем товарищи!!! И она кстати почти пенсионер, не известно хватит ли здоровья вообще.

§ 112
Re: Костанайский следователь получил 2 года тюрьмы за взятку в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9078
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.01.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
У них зарплата в 5 раз выше инвалидской пенсии.

Хм..
У инвалидов пенсия 25 тысяч тенге?
Профайл

Хохол
Re: Костанайский следователь получил 2 года тюрьмы за взятку в...




Отправлено: 30.01.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ну чо, Хохол?
Как тебе смягчающие обстоятельства?

Ты на 100% уверен , что если б он не прикрывался ребёнком , то судья бы его понял бы , простил и отпустил ? Вообще то суды в РК назначают наказания в большинстве случаев занимая позицию гособвинения , этот случай не исключение . Скока запросил прокурор , столько и дал судья .

Народный контроль
Re: Костанайский следователь получил 2 года тюрьмы за взятку в...




Отправлено: 30.01.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Очевидец:
В акимате откаты дают 20%

У тебя есть факты?Ты лично оплачивал откат сотрудникам акимата? Зачем огульно обвиняешь ?

Кайрат
Re: Костанайский следователь получил 2 года тюрьмы за взятку в...




Отправлено: 30.01.18 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да лучше отсидеть, чем многомиллионные штрафы, парень хоть жизнь узнает с другой категории граждан, пообщается с которыми возможно в реальной жизни не пришлось бы общаться, появятся новые планы на будущее, не сошелся же клин на госслужбе, сколько я знаю крутых адвокатов которые по молодости прошли такое же, сколько предпринимателей отсидевших, не пропали живут же, ни че... парень держись, будь умнее, ты еще молодой.

Знающий
Re: Костанайский следователь получил 2 года тюрьмы за взятку в...




Отправлено: 30.01.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112,для вашего сведения: по 1 группе-54306;по 2 группе-43275;по 3 группе-29416.Дети-инвалиды -39598.

Оленька
Re: Костанайский следователь получил 2 года тюрьмы за взятку в...




Отправлено: 30.01.18 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 года и позор для себя,своего ребенка и свою МАТЬ!!!

Бывалый
Re: Костанайский следователь получил 2 года тюрьмы за взятку в...




Отправлено: 30.01.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Ты на 100% уверен , что если б он не прикрывался ребёнком , то судья бы его понял бы , простил и отпустил ?

146%.
Не простил и не отпустил бы конечно, но и запрошенное прокурором, вероятнее всего, не дал...
Цитата:
Хохол:
Вообще то суды в РК назначают наказания в большинстве случаев занимая позицию гособвинения , этот случай не исключение

Далеко не всегда.
Судьи далеко не дураки и не ведомы гособвинением.

Хохол
Re: Костанайский следователь получил 2 года тюрьмы за взятку в...




Отправлено: 30.01.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Далеко не всегда.
Судьи далеко не дураки и не ведомы гособвинением.

А кто сказал что они дураки ? Судья хоть и особый класс , но всё таки госслужащий (как и прокуроры) . И осуществляя свои полномочия , судьи претворяют в жизнь прежде всего волю государства (как и прокуратура) . Тандем судья-прокурор идёт ещё с советских времён и глупо думать что представляя одно и тоже , а именно государство в своём лице , они будут иметь разные взгляды и разные мнения .

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