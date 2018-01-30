Костанайский следователь получил 2 года тюрьмы за взятку в размере 40 000 тенге

Приговор Даурену Нурпеису огласили 29 января в суде № 2 Костаная. Бывшего следователя УВД признали виновным в получении взятки и назначили ему 2 года лишения свободы в колонии средней безопасности с пожизненным лишением права работы в правоохранительных органах.

Также Нурпеис потерял специальное звание лейтенанта.

Напомним, экс-полицейский обвинялся в получении взятки в размере 40 000 тенге от подозреваемого в хулиганстве.

Согласно материалам дела, которое сейчас закрыто за отсутствием состава преступления, житель Костаная Медет Сейлхан избил Сабита Анапина, который, в свою очередь, смертельно ранил их общего друга. Как рассказал в суде Даурен Нурпеис, Сейлхан сам пожелал отблагодарить следователя за закрытое дело. Деньги, полученные от взяткодателя, полицейский, по его словам, намеревался потратить на лечение 7-месячного ребенка.