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Бывший следователь УВД Костаная попросил взятку, "потому что не хватало на лечение ребенку"

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

29 января 2018, 12:54 |  Криминал

Даурен НУРПЕИС успел поработать всего полгода в полиции, прежде чем его «хлопнули» на взятке в 40 000 тенге. Лейтенант, хоть и признает свою вину, но оправдывает себя тем, что на коррупцию его толкнула крайняя нужда - отсутствие средств на лечение 7-месячного ребенка. Первое заседание по делу Нурпеиса состоялось сегодня, 29 января, в суде № 2 Костаная.

Сегодняшнее заседание стало не только первым, но и последним - дело рассматривается в сокращенном производстве. Уже после обеда, в 14:30, будет оглашен приговор.

Преступление, которое впоследствии переросло еще в одно, коррупционное, произошло 8 ноября 2017 года. В тот день в Костанае в доме № 175 по ул. Пушкина собралась шумная компания. В какой-то момент подвыпившие парни поссорились. Шуточная борьба переросла в настоящую драку, в ходе которой был смертельно ранен студент политехнического колледжа. Получив 2 удара в живот раскладным ножом, он был госпитализирован в больницу, где умер после операции.

По подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, был задержан 25-летний Сабит Анапин. Находясь в СИЗО, задержанный написал заявление о том, что его тоже избили. Он назвал имена тех, кто в день трагедии распивал с ним спиртные напитки. Свидетели по делу в одночасье также получили статус подозреваемых - в отношении них возбудили дело по ст. 293 ч. 1 УК РК (хулиганство). Согласно обвинительному заключению, одному из них - Медету Сейлхану - следователь Даурен Нурпеис предложил решить вопрос с помощью взятки. За 40 000 тенге деньги полицейский пообещал освободить Сейлхана от уголовной ответственности. Это предложение Нурпеис озвучил в ходе ознакомления Сейлхана с протоколом очной ставки. Тот согласился, но тут же отправился писать заявление в антикоррупционную службу.

Привезти деньги от подозреваемого следователь попросил своего отца. 20 декабря, получив 40 000 тенге от Сейлхана, отец Нурпеиса был задержан с поличным. Сам следователь в это время находился на службе.

- Я согласен со всем, полностью признаю вину, - выступил подсудимый. - Мой отец ничего не знал. Я ему сказал, что парень мне должен денег, попросил забрать долг и привезти его в мне в отдел.

- Какое процессуальное решение было принято по делу о хулиганстве? - спросил позащитного адвокат Сабидолла БАЙДИЛЬДИНОВ.

- Дело было прекращено за отсутствием состава преступления, так как было установлено, что все участники конфликта были между собой знакомы, не было угрозы общественному порядку. Оно и должно было быть прекращено. Просто Сейлхан сам сказал, что меня отблагодарит. Мне нужны были деньги на лечение ребенка. Не хватало именно 40 000 тенге, поэтому я и обозначил такую сумму.

На вопрос о том, какой диагноз поставили ребенку, Даурен Нурпеис не ответил. Лишь уточнил, что не хватало на таблетки.

- Почему вы не попросили денег у родителей или руководства? - спросил адвокат.

- У родителей я стараюсь ничего не просить, а у руководства не стал, потому что только-только пришел на работу, - объяснил Нурпеис.

На прениях прокурор Тимур ШЕКТЫБАЕВ попросил признать подсудимого виновным по ст. 366 ч. 1 (получение взятки за действия в пользу взяткодателя). Смягчающими обстоятельствами гособвинитель считает частичное признание вины и наличие малолетнего ребенка, отягчающим - нарушение присяги.

- Подсудимый нуждается в изоляции от общества, - выступил гособвинитель. - Прошу назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности в правоохранительных органах. Также лишить подсудимого специального звания лейтенант. Взять его под стражу в зале суда.

Даурен Нурпеис в прениях был немногословен. Сказал, что готов оплатить штраф в 50-кратном размере взятки.

- Парень молод, ну оступился! - начал свою речь адвокат подсудимого. - Ребенок заболел, ему 40 000 нужны были. Он взял именно эту сумму, а мог бы больше! Тем более, как оказалось, хулиганства и не усматривалось, это, скорее, дело частного обвинения. Прошу учесть, что у моего подзащитного маленький ребенок, которому нет и года, а также положительные характеристики с места работы. Ранее ни в каких противоправных деяниях Нурпеис не был замечен. Вину признает, раскаивается. Прошу назначить ему штраф.

Параллельно с этим в суде № 2 Костаная проходит процесс по делу Сабита Анапина.
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Комментарии к новости
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Гость
Re: Бывший следователь УВД Костаная попросил взятку,...




Отправлено: 29.01.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понять, простить и отпустить. :lol: (нет)

...
Re: Бывший следователь УВД Костаная попросил взятку,...




Отправлено: 29.01.18 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем мелочь брать, надо по крупному, чтобы откупится

Народный контроль
Re: Бывший следователь УВД Костаная попросил взятку,...




Отправлено: 29.01.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно виной всему напитки завезённые и культивируемые из вне. Почему бы не внести запрет на полную продажу как в Иране и других странах алкоголя?

неравнодушная
Re: Бывший следователь УВД Костаная попросил взятку,...




Отправлено: 29.01.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не профессионально ведет себя адвокат, а мог бы больше?* смещно, :-P :-P :-P :-P :-P :-P

§ drakon
Re: Бывший следователь УВД Костаная попросил взятку,...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13184
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.01.18 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Мне нужны были деньги на лечение ребенка. Не хватало именно 40 000 тенге, поэтому я и обозначил такую сумму.

Ну обратился бы в проект НГ - Нужные деньги.
Думаю - помогли бы,ребёнку. А так поломал
жизнь - всем... 8-)
Профайл

?
Re: Бывший следователь УВД Костаная попросил взятку,...




Отправлено: 29.01.18 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как же так: 40 000 на лечение нет ,а 2 000 000есть ? Не понимаю.Кто объяснит?Значит, делал это преступление неоднократно,а сейчас,прикрываясь болезнью ребенка давит на жалость?

патриот
Re: Бывший следователь УВД Костаная попросил взятку,...




Отправлено: 29.01.18 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Конечно виной всему напитки завезённые и культивируемые из вне.
Даурен Нурпеис был трезв ( надеюсь на это ) на рабочем месте... он взял...значит виноват...наличие ребенка, это только предлог...которым он пытается разжалобить суд.... :-x

Директор Пляжа
Re: Бывший следователь УВД Костаная попросил взятку,...




Отправлено: 29.01.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ему 40 000 нужны были. Он взял именно эту сумму, а мог бы больше!

Больше бы он потом взял, если бы сейчас все сошло с рук.
Самое что интересное 2000000 на штраф уже нашлись.

Директор Пляжа
Re: Бывший следователь УВД Костаная попросил взятку,...




Отправлено: 29.01.18 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Конечно виной всему напитки завезённые и культивируемые из вне.

Ну так не употребляй.

Бывалый
Re: Бывший следователь УВД Костаная попросил взятку,...




Отправлено: 29.01.18 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цирк.
40 штук не хватало, а теперь два ляма готов выложить, а не отсидеть...

Бывалый
Re: Бывший следователь УВД Костаная попросил взятку,...




Отправлено: 29.01.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПС.
Еще и ребенком собственным прикрывается...
Точно ему надо посидеть...
Подумать...
Хорошо подумать...
Очень хорошо подумать...

§ Сергей_я
Re: Бывший следователь УВД Костаная попросил взятку,...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2344
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 29.01.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда... перекрываться своим же ребенком. Ну мент что еще сказать то... Эти могут и через родных перешагнуть, не говоря уж про друзей.
Профайл

8963
Re: Бывший следователь УВД Костаная попросил взятку,...




Отправлено: 29.01.18 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я сам работал в похожей сфере, таких ранних, шустряков сами вычисляли и старались от них избавиться, такие как правили подставляют весь коллектив, слишком рано начал проработал всего пол года, толком то и не проверены, да и отец он что думал это бизнес где можно на халяву деньги зарабатывать? когда на работу устраивал сына те времена 90х прошли, сейчас все за всеми бдят, и он должен был понимать что это воровские деньги, когда отправляешь своего дитя работать на госслужбу должен внушить своему чаду, что госслужба это жизнь на маленькую зарплату и только один из 1000 может сделать карьере (мест на верху мало) а то что кто то ездит на крутых машинах это значит ездит на ворованном, там нет понятия как в бизнесе типа крутится, это не крутится, а ворует, если ты работаешь на государство тебе не должно быть стыдно, что ты беден, это государство должно стеснятся что его слуга беден и нищи, не надо гнаться за богачами, во все времена при любом государстве госслужащи это бедны человек, если конечно государство не коррумпированное, чем меньше коррупции в государстве и чем богаче государство тем беднее госслужащи, это должен уяснить все кто поступает на государственную службу, и не надо идти с настроем поправить там материальное положение, туда идут за другим, научиться как правильно работать, что бы потом уйти в частную компанию или болеть душой за государство, я вам скажу тех кто ворует стало меньше изменились условия и контроль, возможно таких скоро вообще там не будет

Родитель
Re: Бывший следователь УВД Костаная попросил взятку,...




Отправлено: 29.01.18 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Имей честь признать вину,а не стоять же мямлить ,что для ребенка.Если бы ты думал о ребенке не делал бы преступления.

Народный контроль
Re: Бывший следователь УВД Костаная попросил взятку,...




Отправлено: 29.01.18 - 14:26
Комментарий удален модератором.

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