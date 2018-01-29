Бывший следователь УВД Костаная попросил взятку, "потому что не хватало на лечение ребенку"

Даурен НУРПЕИС успел поработать всего полгода в полиции, прежде чем его «хлопнули» на взятке в 40 000 тенге. Лейтенант, хоть и признает свою вину, но оправдывает себя тем, что на коррупцию его толкнула крайняя нужда - отсутствие средств на лечение 7-месячного ребенка. Первое заседание по делу Нурпеиса состоялось сегодня, 29 января, в суде № 2 Костаная.

Сегодняшнее заседание стало не только первым, но и последним - дело рассматривается в сокращенном производстве. Уже после обеда, в 14:30, будет оглашен приговор.

Преступление, которое впоследствии переросло еще в одно, коррупционное, произошло 8 ноября 2017 года. В тот день в Костанае в доме № 175 по ул. Пушкина собралась шумная компания. В какой-то момент подвыпившие парни поссорились. Шуточная борьба переросла в настоящую драку, в ходе которой был смертельно ранен студент политехнического колледжа. Получив 2 удара в живот раскладным ножом, он был госпитализирован в больницу, где умер после операции.

По подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, был задержан 25-летний Сабит Анапин. Находясь в СИЗО, задержанный написал заявление о том, что его тоже избили. Он назвал имена тех, кто в день трагедии распивал с ним спиртные напитки. Свидетели по делу в одночасье также получили статус подозреваемых - в отношении них возбудили дело по ст. 293 ч. 1 УК РК (хулиганство). Согласно обвинительному заключению, одному из них - Медету Сейлхану - следователь Даурен Нурпеис предложил решить вопрос с помощью взятки. За 40 000 тенге деньги полицейский пообещал освободить Сейлхана от уголовной ответственности. Это предложение Нурпеис озвучил в ходе ознакомления Сейлхана с протоколом очной ставки. Тот согласился, но тут же отправился писать заявление в антикоррупционную службу.

Привезти деньги от подозреваемого следователь попросил своего отца. 20 декабря, получив 40 000 тенге от Сейлхана, отец Нурпеиса был задержан с поличным. Сам следователь в это время находился на службе.

- Я согласен со всем, полностью признаю вину, - выступил подсудимый. - Мой отец ничего не знал. Я ему сказал, что парень мне должен денег, попросил забрать долг и привезти его в мне в отдел.

- Какое процессуальное решение было принято по делу о хулиганстве? - спросил позащитного адвокат Сабидолла БАЙДИЛЬДИНОВ.

- Дело было прекращено за отсутствием состава преступления, так как было установлено, что все участники конфликта были между собой знакомы, не было угрозы общественному порядку. Оно и должно было быть прекращено. Просто Сейлхан сам сказал, что меня отблагодарит. Мне нужны были деньги на лечение ребенка. Не хватало именно 40 000 тенге, поэтому я и обозначил такую сумму.

На вопрос о том, какой диагноз поставили ребенку, Даурен Нурпеис не ответил. Лишь уточнил, что не хватало на таблетки.

- Почему вы не попросили денег у родителей или руководства? - спросил адвокат.

- У родителей я стараюсь ничего не просить, а у руководства не стал, потому что только-только пришел на работу, - объяснил Нурпеис.

На прениях прокурор Тимур ШЕКТЫБАЕВ попросил признать подсудимого виновным по ст. 366 ч. 1 (получение взятки за действия в пользу взяткодателя). Смягчающими обстоятельствами гособвинитель считает частичное признание вины и наличие малолетнего ребенка, отягчающим - нарушение присяги.

- Подсудимый нуждается в изоляции от общества, - выступил гособвинитель. - Прошу назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности в правоохранительных органах. Также лишить подсудимого специального звания лейтенант. Взять его под стражу в зале суда.

Даурен Нурпеис в прениях был немногословен. Сказал, что готов оплатить штраф в 50-кратном размере взятки.

- Парень молод, ну оступился! - начал свою речь адвокат подсудимого. - Ребенок заболел, ему 40 000 нужны были. Он взял именно эту сумму, а мог бы больше! Тем более, как оказалось, хулиганства и не усматривалось, это, скорее, дело частного обвинения. Прошу учесть, что у моего подзащитного маленький ребенок, которому нет и года, а также положительные характеристики с места работы. Ранее ни в каких противоправных деяниях Нурпеис не был замечен. Вину признает, раскаивается. Прошу назначить ему штраф.

Параллельно с этим в суде № 2 Костаная проходит процесс по делу Сабита Анапина.