 
Форум
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Обвиняемым в получении взяток начальнику отдела РЭО и его заместителю вынесли приговор в Рудном

Татьяна НАЗАРУК

6 июня 2018, 18:09 |  Криминал

Начальника отдела РЭО административной полиции УВД Рудного Александра ПАНЧЕНКО и его заместителя Кобыланды ШАМЕЛЬТУРОВА задержали с поличным 16-го и 17 января 2018 года при получении взяток.

Сегодня, 6 июня, в Рудненском городском суде им вынесли приговор.

Суд признал Александра Панченко и Кобыланды Шамельтурова виновными по п. 2 и п. 4 ч. 3 ст. 366 УК РК (получение взяток).

Панченко назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем. Шамельтурову - 7 лет с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Оба будут отбывать наказание в колонии средней безопасности

Согласно материалам дела, Панченко по предварительному сговору с государственным автоинспектором отдела РЭО Шамельтуровым и при пособничестве инспектора Анастасии Лобко использовали свое служебное положение и неоднократно получали взятки в период с 12 декабря 2017-го и по 16 января 2018 года.

В обмен на вознаграждение желающие могли за короткий срок перерегистрировать свой автомобиль и получить права без прохождения теоретического и практического экзаменов.

В уголовном деле было 26 эпизодов, фигурировал 21 свидетель. Сумма взяток измерялась от 5 000 до 30 000 тенге. Всего за указанный период обвиняемые незаконно получили более 250 000 тенге.


Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
06.06.18 17:52 Леса в Костанайской области горят рекордными темпами
06.06.18 16:59 Назарбаев поддержал предложение Машкевича
06.06.18 16:48 Три дня тепла, дожди и грозы ожидают жителей Костанайской области
06.06.18 14:32 Уже месяц работает без крыши отдел образования Узункольского района
06.06.18 12:07 На процессе по делу о драке возле клуба West дал показания потерпевший
06.06.18 11:09 Требование о медосмотре при приеме детей в школу незаконно - департамент по делам госслужбы
05.06.18 22:41 Сборная Казахстана по футболу разгромила команду Азербайджана
05.06.18 17:15 Подозреваемый в мошенничестве мужчина, который называл себя фитнес-инструктором, задержан в Костанае
05.06.18 17:12 Наркосбытчика, хранившего героин на кладбище, задержали в Костанае
05.06.18 17:08 «Может, монтировкой попробуем?» - судья зачитал переписку обвиняемых в краже из квартиры костанайского фотографа

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Seviriya
Re: Обвиняемым в получении взяток начальнику отдела РЭО и его...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 52
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.06.18 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а ларчик "просто" открывался :-P
Профайл

§ 112
Re: Обвиняемым в получении взяток начальнику отдела РЭО и его...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12652
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.06.18 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если сажать то сажать как минимум нужно было еще человек 20..
Смотрю они на жыпах спокойно на "пенсии" гоняют..
И молодых тоже повыкидывали и старичков..
Вместо посадок то..
Профайл




Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 77
Пользователей: 0
Всего: 77

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх