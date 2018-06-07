Обвиняемым в получении взяток начальнику отдела РЭО и его заместителю вынесли приговор в Рудном
Татьяна НАЗАРУК
Начальника отдела РЭО административной полиции УВД Рудного Александра ПАНЧЕНКО и его заместителя Кобыланды ШАМЕЛЬТУРОВА задержали с поличным 16-го и 17 января 2018 года при получении взяток.
Сегодня, 6 июня, в Рудненском городском суде им вынесли приговор.
Суд признал Александра Панченко и Кобыланды Шамельтурова виновными по п. 2 и п. 4 ч. 3 ст. 366 УК РК (получение взяток).
Панченко назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем. Шамельтурову - 7 лет с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
Оба будут отбывать наказание в колонии средней безопасности
Согласно материалам дела, Панченко по предварительному сговору с государственным автоинспектором отдела РЭО Шамельтуровым и при пособничестве инспектора Анастасии Лобко использовали свое служебное положение и неоднократно получали взятки в период с 12 декабря 2017-го и по 16 января 2018 года.
В обмен на вознаграждение желающие могли за короткий срок перерегистрировать свой автомобиль и получить права без прохождения теоретического и практического экзаменов.
В уголовном деле было 26 эпизодов, фигурировал 21 свидетель. Сумма взяток измерялась от 5 000 до 30 000 тенге. Всего за указанный период обвиняемые незаконно получили более 250 000 тенге.
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