Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД Рудного арестован за взятку
Надежда КОВАЛЬСКАЯ
Начальник ОРЭР УВД г. Рудный Александр Панченко был задержан с поличным на этой неделе. Как стало известно «НГ», Панченко предъявили ст. 366 ч. 2 УК РК (получение взятки, совершенное в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие).
Иллюстративное фото
Рудненский городской суд санкционировал арест полицейского сроком на 2 месяца.
Редакция «НГ» запросила информацию в пресс-службе департамента Национального бюро по противодействию коррупции 17 января. Сотрудники антикоррупционной службы обещали прокомментировать задержание "в самое ближайшее время".
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