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Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД Рудного арестован за взятку

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

19 января 2018, 10:54 |  Криминал

Начальник ОРЭР УВД г. Рудный Александр Панченко был задержан с поличным на этой неделе. Как стало известно «НГ», Панченко предъявили ст. 366 ч. 2 УК РК (получение взятки, совершенное в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие).

Иллюстративное фото

Рудненский городской суд санкционировал арест полицейского сроком на 2 месяца.

Редакция «НГ» запросила информацию в пресс-службе департамента Национального бюро по противодействию коррупции 17 января. Сотрудники антикоррупционной службы обещали прокомментировать задержание "в самое ближайшее время".

 
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Комментарии к новости

§ Volonter
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1342
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 19.01.18 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рудный последнее время жжёт...
Профайл

Начальник
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...




Отправлено: 19.01.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По моему вчера кто на другой ветке писал об этом

§ сайлау курманов
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2530
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.01.18 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это я писал , кстати панченко нормальный парень , сто пудово подстава , мне показалось финики , пардон - антикорупционеры план делают любой ценой , что то страшновато становится , похоже на 37 год, благо что растрельной статьи нет
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димон
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...




Отправлено: 19.01.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
парень нормальный, только договора самописные на регистрацию не принимает :lol:

§ Сыкымы
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 27
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 19.01.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
что то страшновато становится , похоже на 37 год, благо что растрельной статьи нет

Вроде не госслужащий... Откуда такие страхи?
Профайл

знаток жизни
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...




Отправлено: 19.01.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
это я писал , кстати панченко нормальный парень

какой то мутный полноправный пользователь. Сейчас растрезвонил новость, сегодня вовсю хвалишь его. Определись сначала по жизни. Этак вы скоро без руководителей скоро в городе останетесь.

декаданс
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...




Отправлено: 19.01.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
похоже на 37 год, благо что растрельной статьи нет

..жаль что нет....давно пора ввести.

гость
Re: Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД...




Отправлено: 19.01.18 - 13:36
Комментарий удален модератором.

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