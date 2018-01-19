Начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы УВД Рудного арестован за взятку

Начальник ОРЭР УВД г. Рудный Александр Панченко был задержан с поличным на этой неделе. Как стало известно «НГ», Панченко предъявили ст. 366 ч. 2 УК РК (получение взятки, совершенное в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие).

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Рудненский городской суд санкционировал арест полицейского сроком на 2 месяца.

Редакция «НГ» запросила информацию в пресс-службе департамента Национального бюро по противодействию коррупции 17 января. Сотрудники антикоррупционной службы обещали прокомментировать задержание "в самое ближайшее время".