Процесс по обвинению начальника отдела РЭО и его заместителя в получении взяток начался в Рудном

Бывшего начальника отдела РЭО административной полиции УВД Рудного Александра ПАНЧЕНКО и его заместителя Кобыланды ШАМЕЛЬТУРОВА задержали с поличным 16-го и 17 января 2018 года при получении взяток.

Им предъявили обвинение по ст. 366 ч. 3 п.п. 2, 4 УК РК (неоднократное получение взятки группой лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, по предварительному сговору).

Первое судебное заседание по этому коррупционном делу прошло сегодня, 9 апреля, в Рудненском городском суде.

Немногочисленных присутствующих в зале удивило то, что каждый обвиняемый нанял двух адвокатов. Кроме того, интересы Панченко представляют два общественных защитника: его жена Ирина и сын Станислав. В роли общественного защитника для Шамельтурова выступила его жена Марина.

Подсудимые и члены их семьи категорически высказались против фото- и видеосъемки их лиц.

Как сказано в обвинительном заключении, начальник отдела РЭО Панченко по предварительному сговору с государственным автоинспектором этого же отдела Шамельтуровым и при пособничестве инспектора Анастасии Лобко использовали свое служебное положение и неоднократно получали взятки в период с 12 декабря 2017-го и по 16 января 2018 года.

В частности, в обмен на вознаграждение желающие могли за короткий срок перерегистрировать свой автомобиль и получить права без прохождения теоретического и практического экзаменов.

Прокурор Берик КАРАТАЕВ перечислил 26 эпизодов получения взяток, сумма которых варьируется от 5 000 до 30 000 тенге. Всего, по версии следствия, за указанный период обвиняемые незаконно получили более 250 000 тенге.

- Шамельтуров, нарушив все правила, в целях исполнения договоренностей между Панченко и Абишевым, без приема практического задания на знание ПДД выдал водительское удостоверение Шарипову, - зачитал фабулу одного их эпизодов прокурор Каратаев.

Взятки давали обычные водители, а также преподаватели и директора нескольких рудненских автошкол: "Костанай", "Асалт" и ПК "Икар".

После того, как прокурор зачитал материалы дела, подсудимые заявили, что с предъявленными обвинениями не согласны.

- Не согласен… частично признаю, позже буду пояснять, - сказал Александр Панченко, но после подсказки своего адвоката изменил ответ. - Вину не признаю.

Кобыланды Шамельтуров тоже ответил, что показания будет давать после допроса всех свидетелей. А их по этому делу - 51. Так что версии обвиняемых суд услышит еще не скоро.

На первом заседании показания дали три свидетеля.

Обучавшаяся с ноября по декабрь 2018 года в автошколе "Костанай" Ольга ГОРБАНЁВА рассказала, что подсудимые ей не знакомы. Никого из них, когда приехала на экзамен в ГАИ, она не видела. Но суд интересовал вопрос, почему назначенного на 14 декабря экзамена в тот день все-таки не было.

- 14 декабря утром я привезла документы, а уже вечером получила права, - рассказала суду Ольга Горбанёва. - Экзамена почему-то не было, хотя я планировала его сдавать. Документы мне сказал завезти мой преподаватель Ян Бунц. Я его еще раньше просила помочь мне подготовиться к экзамену, потому что я внутренний с первого раза завалила. Я ему заплатила 15 000 тенге, чтобы он дополнительно со мной поработал.

Именно эти 15 000 тенге, считает следствие, были переданы Бунцем Александру Панченко в обмен на выдачу водительских прав.

- Я не сдавала ни теорию, ни практику, - отвечала на вопросы свидетель. - Когда приехала в РЭО, оставила подпись в таблице результатов тестирования. Потом получила права и все.

- Знали ли вы, что 15 000 тенге - это взятка? - спросил судья Арыстанбай САЛЬМУХАМЕТОВ.

- Нет, я не знала, Бунц мне ничего не говорил, - ответила Горбанёва. - Я считала, что эти деньги идут в счет учебы.

- А у вас не возник вопрос, почему вы, не сдав тестирование, получили права?

- Нет, я была рада… - честно призналась девушка.

Судья сообщил, что в ближайшее время права у Ольги Горбанёвой будут изъяты, ей придется получать их заново и уже в законном порядке.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА