Во взяточничестве обвиняют начальника отдела РЭО и его заместителя в Рудном

Уголовное дело в отношении экс-начальника отдела РЭО административной полиции УВД Рудного П. 1973 г. р. и его заместителя Ш. 1982 г. р. поступило в Рудненский городской суд. Обоим предъявлено обвинение по ст. 366 ч. 3 п.п. 2, 4 УК РК (неоднократное получение взятки группой лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, по предварительному сговору).

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Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, с декабря 2017 года по январь 2018 года, используя свое служебное положение, они неоднократно получали взятки в денежном эквиваленте от физических и представителей юридических лиц за ускоренное и беспрепятственное снятие и постановку на регистрационный учет транспортных средств, выдачу водительских удостоверений без фактического прохождения тестирования и практического экзамена.

Главное судебное разбирательство назначено на 9 апреля.

Согласно предъявляемой статье Уголовного Кодекса, обвиняемым может грозить наказание в виде штрафа в размере 70-кратной суммы взятки, либо лишение свободы на срок от 7-ми до 12 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.