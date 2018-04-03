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Во взяточничестве обвиняют начальника отдела РЭО и его заместителя в Рудном

3 апреля 2018, 13:48 |  Криминал

Уголовное дело в отношении экс-начальника отдела РЭО административной полиции УВД Рудного П. 1973 г. р. и его заместителя Ш. 1982 г. р. поступило в Рудненский городской суд. Обоим предъявлено обвинение по ст. 366 ч. 3 п.п. 2, 4 УК РК (неоднократное получение взятки группой лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, по предварительному сговору).

Иллюстративное фото azh.kz

Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, с декабря 2017 года по январь 2018 года, используя свое служебное положение, они неоднократно получали взятки в денежном эквиваленте от физических и представителей юридических лиц за ускоренное и беспрепятственное снятие и постановку на регистрационный учет транспортных средств, выдачу водительских удостоверений без фактического прохождения тестирования и практического экзамена.

Главное судебное разбирательство назначено на 9 апреля.

Согласно предъявляемой статье Уголовного Кодекса, обвиняемым может грозить наказание в виде штрафа в размере 70-кратной суммы взятки, либо лишение свободы на срок от 7-ми до 12 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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Комментарии к новости

* drakon
Re: Во взяточничестве обвиняют начальника отдела РЭО и его...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13636
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.04.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что? Так и брали в национальной валюте?
Нужно в Евро - брать. Объём - меньше... :-o :oops:
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Директор Пляжа
Re: Во взяточничестве обвиняют начальника отдела РЭО и его...




Отправлено: 03.04.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да не может быть!!!
Тут недавно, известные и кристально честные профессиональные тро.. ой .. комментаторы утверждали, что с коррупцией и взяточничеством давно покончено. А не происки ли это российских спецслужб?

Тургаец
Re: Во взяточничестве обвиняют начальника отдела РЭО и его...




Отправлено: 03.04.18 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С декабря по январь?обхохочешься

§ КГСПС
Re: Во взяточничестве обвиняют начальника отдела РЭО и его...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 511
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 03.04.18 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если в Рудном закрыли ГАИ из-за коррупции, почему не закрыли акимат в Костанае?
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