/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ ХК "Горняк" дважды проиграл на выезде "Алматы"		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
ХК "Горняк" дважды проиграл на выезде "Алматы"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33889
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.10.18 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В рамках чемпионата РК по хоккею среди команд высшей лиги рудненский клуб 1-го и 2 октября сыграл с "Алматы". Обе встречи завершились поражением "Горняка" - в первом матче со счетом 3:0, во втором - со счетом 1:0.
Читать новость

§ Sniper
Re: ХК "Горняк" дважды проиграл на выезде...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 665
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 03.10.18 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем нам рудненские новости?
Профайл

* Rexyn
ХК "Горняк" дважды проиграл на выезде "Алматы"
Rexyn


(Администрация)
Сообщений: 61
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 03.10.18 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Зачем нам рудненские новости?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780974&topic_id=35731&forumid=1#780974


Потому что мы региональный портал.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 135
Пользователей: 0
Всего: 135

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх