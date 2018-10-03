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ХК "Горняк" дважды проиграл на выезде "Алматы"
3 октября 2018, 08:44 | Спорт
В рамках чемпионата РК по хоккею среди команд высшей лиги рудненский клуб 1-го и 2 октября сыграл с "Алматы". Обе встречи завершились поражением "Горняка" - в первом матче со счетом 3:0, во втором - со счетом 1:0.
ХК «Алматы» (Алматы) - «Горняк» (Рудный) 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
1:0 - Муштаев (Цирулёв, Демагин) - 08:27
2:0 - Чеботаев (Воронин, Тимошенко) - 28:52 ГБ
3:0 - Ефремов (Алдамжаров, Ядрышников) - 45:25
Вратари: Смольников - Хозяшев
Броски: 30-12
Штраф: 22-10
ХК «Алматы» (Алматы) - «Горняк» 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
1:0 - Поляков (Кондратьев, Ефремов) 47:14
Вратари: Севидов - Орехов
Броски: 30-16
Штраф 10-10
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