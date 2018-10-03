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03.10.18 16:24
drakon
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03.10.18 15:56
Sniper
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03.10.18 15:07
Мишаня
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ХК "Горняк" дважды проиграл на выезде "Алматы"

3 октября 2018, 08:44 |  Спорт

В рамках чемпионата РК по хоккею среди команд высшей лиги рудненский клуб 1-го и 2 октября сыграл с "Алматы". Обе встречи завершились поражением "Горняка" - в первом матче со счетом 3:0, во втором - со счетом 1:0.

ХК «Алматы» (Алматы) - «Горняк» (Рудный) 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

1:0 - Муштаев (Цирулёв, Демагин) - 08:27
2:0 - Чеботаев (Воронин, Тимошенко) - 28:52 ГБ
3:0 - Ефремов (Алдамжаров, Ядрышников) - 45:25

Вратари: Смольников - Хозяшев
Броски: 30-12
Штраф: 22-10

ХК «Алматы» (Алматы) - «Горняк» 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

1:0 - Поляков (Кондратьев, Ефремов) 47:14

Вратари: Севидов - Орехов
Броски: 30-16
Штраф 10-10
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Комментарии к новости
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§ Sniper
Re: ХК "Горняк" дважды проиграл на выезде...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 667
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 03.10.18 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем нам рудненские новости?
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§ Rexyn
ХК "Горняк" дважды проиграл на выезде "Алматы"
Rexyn


(Администрация)
Сообщений: 61
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 03.10.18 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Зачем нам рудненские новости?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780974&topic_id=35731&forumid=1#780974


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