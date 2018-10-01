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≡ Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33873
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.10.18 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поводом для обсуждения послужила просьба акима Тарановского района к маслихату рассмотреть предложение группы граждан о том, чтобы району присвоили имя Беймбета Майлина. Инициативу обсудили члены постоянных комиссий районного маслихата.
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* Trueman4400
Re: Переименование района и села, носящих имя большевика...
Trueman4400


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Сообщений: 172
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 01.10.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Остальные выступавшие больше вспоминали о репрессиях, которым подвергла Беймбета Майлин советская власть, и говорили, что этому выдающемуся писателю и человеку дань уважения в полной мере еще не отдали.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32476&start=15#comment
Правильно! Уже писали типичная судьба для интеллигенции тех лет, кто не безучастный к судьбе народа и своей страны. К тому же забыли отметить, что он был еще и журналистом. Действительно, здесь без сомнения, надо отдать дань уважения!
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* Sniper
Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 653
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 01.10.18 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
что он был еще и журналистом. Действительно, здесь без сомнения, надо отдать дань уважения!

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35708&viewmode=flat&sortorder=0&start=30

можно отдать уважения на его похоронах. Кощунственно звучит, но его сделали таким героем огпушники и чекисты. Заприметили, так сказать паренька. Выделили из массы. А ведь мог закончить свои дни простым счетоводом или зоотехником.
Поэтому нужно назвать район Айетским. И никакой политики.
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§ юля елиссева
Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1129
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 01.10.18 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо букмекерам принимать ставки на то, какой следующий населенный пункт "ономастируют". Лисаковск, Рудный, Денисовка или Фёдоровка? Каковы ваши прогнозы? На какой из вышеперечисленных "неотномастированных" населенных пунктов следующим набросятся наши "ономасты"?
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§ Vradon
Re: Переименование района и села, носящих имя большевика...
Vradon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 116
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 01.10.18 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Лаврентий Таран вместе со своим соратником Амангельды Имановым боролись с царем и баями за счастье своего народа, - заявил Никитин. - Историю нам забывать нельзя, поэтому имя Тарана нужно оставить.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32476
Беймбет Майлин своим творчеством отстаивал тоже счастье своего народа. И его заслуги такая же история для нас.
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* drakon
Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14693
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.10.18 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Поэтому нужно назвать район Айетским. И никакой политики.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780803&topic_id=35708&forumid=1#780803

Доктор, ты же был там, почему не предложил?... :-o
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§ Vradon
Re: Переименование района и села, носящих имя большевика...
Vradon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 116
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 01.10.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А те, кто мог бы что-то возразить против переименования - у них и без того проблем хватает.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32476&start=30#comment_1
Как до дела доходит, так всегда что-то мешает )))))
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* Sniper
Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 653
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 01.10.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Доктор, ты же был там, почему не предложил?... :-o

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780804&topic_id=35708&forumid=1#780804

не вошел в сценарий. Опасаюсь все может повернуться. Все наши названия районов вышли из названий речек и озер. Думал, что так и будет на этот раз. Майлинцы уже строили за счет предпринимателей новый поселок. Там никто и не живет. Обычное захолустье.
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* Trueman4400
Re: Переименование района и села, носящих имя большевика...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 172
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 01.10.18 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Следующий год будет годом 125-летия Майлина.
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* Sniper
Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 653
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 01.10.18 - 15:59
Комментарий удален модератором.
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* Trueman4400
Re: Переименование района и села, носящих имя большевика...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 172
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 01.10.18 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:

А почему выделили из массы. Не каждый оставляет после себя столько произведений! И его влияние на умы народа было не только как писателя, но и как журналиста.
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* Sniper
Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 653
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 01.10.18 - 16:22
Комментарий проходит проверку.
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