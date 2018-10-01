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Menden1968
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01.10.18 01:32
211
Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях
Хотелось бы послушать наших несоглашсек, которые не отличились во времена переименования одноименной улицы в Костанае.. Будут челом себя бить в интенете?
01.10.18 01:12
211
Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях
Ну это просто замечательно.. 25 лет прошло, чего вы боитесь, не будем напоминать, но это конкретный и прагматичный выбор..
01.10.18 01:07
211
В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто
Menden1968: Идиот или претворяешься...по ходу лыжи у тебя не едут Источник:www.ng.kz Вот видишь.. Все вы говорите одно и то же.. А по сути то? Потому то я и за остановку, она ни сделает хуже,...
01.10.18 00:58
Menden1968
В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто
Ну вот кто тебя знает? У тебя на лбу, то есть на лобовом это вписано? Идиот или претворяешься...по ходу лыжи у тебя не едут
01.10.18 00:03
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Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях

Евгений ШИБАРШИН

30 сентября 2018, 23:26 |  Общество

Инициативу об изменении названия района и районного центра обсудили сегодня, 30 сентября, члены постоянных комиссий Тарановского районного маслихата на совместном заседании, проведенном в форме публичного слушания.

 

Кроме депутатов, в местном Доме культуры собрались акимы сельских округов, представители общественных организаций и НПО, а также жители села Тарановское. Всего – 333 человека.

Поводом для обсуждения послужила просьба акима Тарановского района к маслихату рассмотреть предложение группы граждан о том, чтобы району присвоили имя писателя Беймбета Майлина.

Из 14 выступивших только один человек – врач местной больницы Александр НИКИТИН - выступил против переименования.

- Лаврентий Таран вместе со своим соратником Амангельды Имановым боролись с царем и баями за счастье своего народа, - заявил Никитин. - Историю нам забывать нельзя, поэтому имя Тарана нужно оставить.

Остальные выступавшие больше вспоминали о репрессиях, которым подвергла Беймбета Майлин советская власть, и говорили, что этому выдающемуся писателю и человеку дань уважения в полной мере еще не отдали.

В принятии решения о переименовании Тарановского района в район Беймбета Майлина участвовали только депутаты районного маслиха. Они все проголосовали за. Данное постановление передадут для рассмотрения в Республиканской ономастической комиссии.

Более бурно прошло обсуждение изменение названия села Тарановское на Айет.

В качестве мотива переименования назвали необходимость возврата к исконным корням, связанным с географическим расположением села на берегу реки Аят.

Поэт Акылбек ШАЯХМЕТ сослался на то, что в казахской транскрипции название реки пишется, как Айет, поэтому и село нужно называть именно так.

- Что касается названия райцентра, то мы должны говорить не о переименовании, а возвращении исторического названия, - сказал Шаяхмет. – В царские времена Айет был волостным центром, который отделился в свое время от Домбаровской волости.

Его оппоненты в качестве исторических корней предложили вернуться к прежнему названию – Викторовка. По их словам, оно было дано еще при основании этого села переселенцами в начале 20 века.

Дискуссия закончилась тем, что переименование села Тарановское в Айет тоже одобрили единогласно.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: Переименование района и села, носящих имя большевика...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4805
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.10.18 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну это просто замечательно..
25 лет прошло, чего вы боитесь, не будем напоминать, но это конкретный и прагматичный выбор..
Профайл

§ 211
Re: Переименование района и села, носящих имя большевика...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4805
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.10.18 - 01:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотелось бы послушать наших несоглашсек, которые не отличились во времена переименования одноименной улицы в Костанае..
Будут челом себя бить в интенете?
Профайл




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