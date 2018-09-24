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≡ Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33837
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.09.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году в Костанае начали массово заменять таблички с указанием улиц и номеров домов. На новых табличках, в отличие от прежних, названия улиц указаны только на казахском и английском языках, русского варианта там нет.
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* Sniper
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 608
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 27.09.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец Кайрке. Открываешь глаза людям.
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§ alex_60
Re: Только на казахском и английском - управление по развитию...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1280
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.09.18 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
надписи на государственном языке и латинице.


еще один. вылез.
который за нарушение законов.
и который против политики и высказываний по этому поводу
Президента страны.
наказывать таких надо. строго.
чтобы знали законы.
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§ Kairat stayer
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 216
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.09.18 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
еще один. вылез.
который за нарушение законов.
и который против политики и высказываний по этому поводу
Президента страны.
наказывать таких надо. строго.
чтобы знали законы.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35624&forumid=1&start=150&1538057920



С начало вникни, меня не надо пугать, ярлыки не вешай как всегда.
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§ Kairat stayer
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 216
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.09.18 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
еще один. вылез.
который за нарушение законов.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35624&post_id=780289&order=0&viewmode=flat&pid=780281&forumid=1#780289


Что за пренебрежительное обращение, я высказал своё мнение. Нарушение Законов озвучиваешь, так в Законе о языках РК, прописано, что долгом каждого гражданина Республики Казахстан является овладение государственным языком, являющимся важнейшим фактором консолидации народа Казахстана. Ты же на форуме неоднократно говорил, что не будешь изучать язык, якобы не нужно, в ответ я всегда озвучивал не изучай, но только потом не вопрошай что тебя не понимают, толерантным надо быть.
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§ Горожанин_kst
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Горожанин_kst


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Сообщений: 1264
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 27.09.18 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Понимаешь " Александр Пушкин проспект" оно, конечно, понятно, но ведь не грамотно по-русски). Но нам то чё до грамотности, толерантным и двунадвое трёхязычным).
Так и выйдет, и казахского толком, грамотно, не выучим, и грамотный русский забудем. И это ой как по нашему, это наше всё!
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* Sniper
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 608
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 28.09.18 - 07:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Что за пренебрежительное обращение, я высказал своё мнение.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780267&topic_id=35624&forumid=1#780267

Ну давайте, не будем переходить на личности и отклоняться от темы. Вчера проехал по городу, новых табличек стало намного больше. Шикарно смотрятся. Текст запоминающийся. Через минуту уже и забыл, на каком языке прочитал. :-) :-( ;-) :lol:
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§ Kairat stayer
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 216
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.09.18 - 07:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Так и выйдет, и казахского толком, грамотно, не выучим, и грамотный русский забудем. И это ой как по нашему, это наше всё!

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35624&forumid=1&start=150&1538097170

Цитата:
Горожанин_kst:


Со сказанным не соглашусь, впредь всё будет зависит конечно от качества преподавания и достаточно ли будет преподавателей, учителей и воспитателей в учебных и дошкольных заведениях, в том числе и грамотных, не зависимо от национальной принадлежности. Думаю, что надо мыслить в масштабах страны, есть же регионы где давно преобладает коренное население, например Кызылординская область 96,15%, Атырауская область 92,43%, Мангистауская область 90,72% и.т.д. В том году же обсуждали, что там не хватает русскоязычных учителей и воспитателей. Ну и в нашей области Жангельдинском и Амангельдинском районах почти 99% коренного населения проживает, даже более, там тоже есть школы на русском языке обучения. Последние казахским владеют грамотно, а русским настолько, как обучать. Сам то я школу на казахском языке окончил, в далёком 1983 году, казахским владею грамотно, ну и русским более-менее владею, но не настолько грамотно, тут на форуме некоторые грамотеи мне замечания делают, мол пиши грамотно, так я же стараюсь.
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§ Kairat stayer
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Kairat stayer


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Сообщений: 216
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.09.18 - 08:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
Правильно российские СМИ пишут,да это мы и сами видим, что идет постепенное выдавливание русского языка из правового и культурного поля. Нужно быть последним идиотом,чтобы свои же законы не уважать,а придумывать какие-то отмазки. Скоро у нас будет как в Грузии- все только на грузинском и английском языках, русского в помине нет. молодое поколение его вообще не знает.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35624&viewmode=flat&sortorder=0&start=0


Как в Грузии у нас не будет, служил я там в период союза (1986-1988 г. г.Батуми), там не всё так просто, как вы озвучиваете, не вникая в суть. В августе текущего года А.Меркель посещала с официальном визитом Грузию, практически все мировые СМИ освещали. На границе с непризнанной мировым сообществом Абхазией была (столица Сухуми), неоднократно говорила не справедливо это, не справедливо. На следующий день была организована встреча со студентами, так один студент задал госпоже А.Меркель вопрос: вот вы целый день говорили не справедливо, считаете ли оккупацией то, что исторические и неотъемлемые земли Грузии отошли. Ну она ответила оккупацион, оккупацион, в сети много видео и другой информации. Война в Абхазии длилась более 13 месяцев и закончилась 27 сентября 1993 года (более 300 000 человек стали беженцами и погибло около 14 000).
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* Sniper
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Sniper


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Сообщений: 608
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 28.09.18 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
А.Меркель посещала с официальном визитом Грузию,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35624&viewmode=flat&sortorder=0&start=150

что поделывает там госпожа Меркель? Цитата:
Kairat stayer:
оккупацион, оккупацион

на другое у них башка не работает.....
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