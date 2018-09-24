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(Полноправные пользователи)
Сообщений: 216
Регистрация: 28.05.18
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|Отправлено: 28.09.18 - 07:53
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Цитата:
Горожанин_kst:
Со сказанным не соглашусь, впредь всё будет зависит конечно от качества преподавания и достаточно ли будет преподавателей, учителей и воспитателей в учебных и дошкольных заведениях, в том числе и грамотных, не зависимо от национальной принадлежности. Думаю, что надо мыслить в масштабах страны, есть же регионы где давно преобладает коренное население, например Кызылординская область 96,15%, Атырауская область 92,43%, Мангистауская область 90,72% и.т.д. В том году же обсуждали, что там не хватает русскоязычных учителей и воспитателей. Ну и в нашей области Жангельдинском и Амангельдинском районах почти 99% коренного населения проживает, даже более, там тоже есть школы на русском языке обучения. Последние казахским владеют грамотно, а русским настолько, как обучать. Сам то я школу на казахском языке окончил, в далёком 1983 году, казахским владею грамотно, ну и русским более-менее владею, но не настолько грамотно, тут на форуме некоторые грамотеи мне замечания делают, мол пиши грамотно, так я же стараюсь.
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