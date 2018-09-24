Kairat stayer Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае #157





(Полноправные пользователи) Сообщений: 216

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:25 Цитата: NG.kz:

Правильно российские СМИ пишут,да это мы и сами видим, что идет постепенное выдавливание русского языка из правового и культурного поля. Нужно быть последним идиотом,чтобы свои же законы не уважать,а придумывать какие-то отмазки. Скоро у нас будет как в Грузии- все только на грузинском и английском языках, русского в помине нет. молодое поколение его вообще не знает.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35624&viewmode=flat&sortorder=0&start=0 Правильно российские СМИ пишут,да это мы и сами видим, что идет постепенное выдавливание русского языка из правового и культурного поля. Нужно быть последним идиотом,чтобы свои же законы не уважать,а придумывать какие-то отмазки. Скоро у нас будет как в Грузии- все только на грузинском и английском языках, русского в помине нет. молодое поколение его вообще не знает.Источник:



Как в Грузии у нас не будет, служил я там в период союза (1986-1988 г. г.Батуми), там не всё так просто, как вы озвучиваете, не вникая в суть. В августе текущего года А.Меркель посещала с официальном визитом Грузию, практически все мировые СМИ освещали. На границе с непризнанной мировым сообществом Абхазией была (столица Сухуми), неоднократно говорила не справедливо это, не справедливо. На следующий день была организована встреча со студентами, так один студент задал госпоже А.Меркель вопрос: вот вы целый день говорили не справедливо, считаете ли оккупацией то, что исторические и неотъемлемые земли Грузии отошли. Ну она ответила оккупацион, оккупацион, в сети много видео и другой информации. Война в Абхазии длилась более 13 месяцев и закончилась 27 сентября 1993 года (более 300 000 человек стали беженцами и погибло около 14 000).