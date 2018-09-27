drakon Моя Деревенька и её окрестности. #13531





(Полноправные пользователи) Сообщений: 14659

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:39 Цитата: Sniper:

я говорю о семейной жизни. При чем тут любовь?



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780115&topic_id=25576&forumid=2#780115 я говорю о семейной жизни. При чем тут любовь?Источник:

Вот это то и - странно. К поварихе в лагерь, зачем ходил?

Ты у неё наверное был - первая любовь...