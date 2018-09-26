Vital Моя Деревенька и её окрестности. #13524





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6192

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:12 Цитата: drakon:



У меня тоже есть первая любовь. В садике дружили, за ручку вместе ходили. Весь садик за нас переживал. Называли жених и невеста. Она самая красивая девочка была . Потом школа . Продолжалось в начальных классах . В старших она переключиламь с меня на богатых и крутых. Времена тяжелые были все хотели быть богатым. Но в принцепе она добилась своего. Отобрала богатого у семьи одной. Разлучьница как все женщины говорят:))) Сегодня успешная бизнес леди в тюмени.

Общаемся с ней по инету.



[Исправлено: Vital, 26.09.2018 - 16:33]