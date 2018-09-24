Цитата: Sniper:

Похвалялся, что изувечил свою табличку на доме. Не для тебя она повешена. Свой адрес сам знаешь. Гони штраф 40 тысяч теньге.

ой, бай ... рассмешил дядька....

Единственный кто исправил нарушение закона на своём доме...

Вам штоли штраф? Дык вы ж даже свои деньги с ошибкой пишите...привыкли на пустом месте трясти ? это и есть экономика страны видимо?





Цитата: Добринцофф:

А для тебя они боги наверно?

ну дык чинопоклонение - это в менталитете.