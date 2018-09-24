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≡ Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33804
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.09.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году в Костанае начали массово заменять таблички с указанием улиц и номеров домов. На новых табличках, в отличие от прежних, названия улиц указаны только на казахском и английском языках, русского варианта там нет.
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§ таноми52
Re: Только на казахском и английском - управление по развитию...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 163
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.09.18 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Пытаетесь оскорбить нацию, народ..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32383&start=90#comment_1


Геть отсюда, провокатор-поп Гапон! Только ты об этом и вопишь на форуме, всячески пытаясь разделить этот народ на национальности и столкнуть форумчан лбами! Надо ж настолько не отдавать отчёт в том, что треплешь своим языком!

Цитата:
211:
А вот пойти и сказать то же самое... , да нет, что ты что ты..
Трусость знаете ли, неизлечимая штука

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32383&start=90#comment_1


Подначиваешь? Провоцируешь? Берёшь на "слабо"? А, может, дело не в трусости, а в толерантности и благоразумии здешних форумчан,которые знают цену миру и спокойствию ? Не дано понять?
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§ 211
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4729
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.09.18 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Подначиваешь? Провоцируешь? Берёшь на "слабо"?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779954&topic_id=35624&forumid=1&1537867547

Хм..
Пойти и проявить гражданскую позицию это называется с каких пор провокацией?
Или выслушивать твои бредни о том, какой плохой язык у казахоязычных и что они все такие плохие?
Да, ты трус, потому что умеешь свои националистические выпадки обливать на целый народ, но никак не можешь сказать лично это чиновникам..
Обоснованно и по порядку..
Надеюсь так понятно?
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§ Sniper
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 550
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 25.09.18 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Извините, но первым начал ваш yudjin, который возомнил себя черт знает кем. Что имеет право говорить на прямую с городской администрацией.Только с женой и тещей!!!! Похвалялся, что изувечил свою табличку на доме. Не для тебя она повешена. Свой адрес сам знаешь. Гони штраф 40 тысяч теньге. И разбежимся!!! 8-) :-o :oops: :-P :-x :-x :-x
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§ 211
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4729
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.09.18 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идите и добейтесь справедливости там, среди тех, кто там решает.
Не мы тут решаем и нечего обвинять нас в этом..
Зачем тут обливать грязью и за глаза то целый народ, вспоминая его историю, отцов, матерей..
Дело то в чиновниках..
Им и боитесь сказать, а свою трусость выливаете на тех, с кем рядом всю жизнь жили..
Я такой же русскоязычный и тоже страдаю, но тем не менее не ищу виновных в соседях, в тех кого вижу и сталкиваюсь с ними каждый день..
Хотите что то сказать, говорите им, чиновникам, власти..
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§ таноми52
Re: Только на казахском и английском - управление по развитию...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 163
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.09.18 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Или выслушивать твои бредни о том, какой плохой язык у казахоязычных и что они все такие плохие?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32383&start=105#comment_1



Обостряешь? Открыто лжешь? Совсем границ не чуешь?
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§ 211
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4729
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.09.18 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Обостряешь? Открыто лжешь? Со

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779955&topic_id=35624&forumid=1&1537870169

Нет.
В некоторых ветках и тем более у Уважаемого, ты откровенно провоцировала на этой почве.
Можно поискать и привести в пример..
И вообще тут тема о другом, о том как поступили чиновники, а не народ..
Ты именно стараешься спровоцировать.
Уже в который раз.
Говори по теме и все..
Или жалуйся на это Управление в прокуратуру сама и лично.
Чего ты хочешь от меня, либо кого другого?
Поддержки?
Ты ее не получишь, если так будете действовать, получите откровенно другой эффект..

[Исправлено: 211, 25.09.2018 - 16:15]
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§ Sniper
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 550
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 25.09.18 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ты именно стараешься спровоцировать.
Уже в который раз.
Говори по теме и все

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779965&topic_id=35624&forumid=1#779965

Тертый калач)))) Свалил все с больной головы на здоровую)))))
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§ Добринцофф
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6182
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 25.09.18 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Что имеет право говорить на прямую с городской администрацией.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779966&topic_id=35624&forumid=1#779966

А для тебя они боги наверно? :lol:
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§ alex_60
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1266
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.09.18 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нет сомнений что
руководитель управления по развитию языков Гульжан МЕНДЕКИНОВА
читает все что здесь написано.
это видно.
и понимает что законы мы знаем хорошо.
по этой теме.
а она плохо.
какие выводы она сделает, как поведет себя дальше.
это интересно.
и интересно как надзорные органы за соблюдением законов
оценят ее высказывания. и деятельность .

[Исправлено: alex_60, 25.09.2018 - 18:58]
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§ Victor Yang
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10953
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.09.18 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
нет сомнений что
руководитель управления по развитию языков Гульжан МЕНДЕКИНОВА
читает все что здесь написано.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779977&topic_id=35624&forumid=1#779977

Откуда такая уверенность?
Цитата:
alex_60:
и интересно как надзорные органы за соблюдением законов
оценят ее высказывания. и деятельность .

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779977&topic_id=35624&forumid=1#779977

А вот органы читают точно - даже служба по мониторингу есть вроде. Но ведь без заявления или пинка сверху никто возбуждаться не будет.
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§ alex_60
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1266
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.09.18 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Откуда такая уверенность?


вижу комментаторов с регистрацией 24.09.18
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§ 211
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4729
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.09.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Да, ты трус, потому что

Кстати, поправлю себя, это образное выражение..
Вступая в дискуссию, у меня как правило ничего личного..
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§ Victor Yang
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10953
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.09.18 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

вижу комментаторов с регистрацией 24.09.18

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779998&topic_id=35624&forumid=1&1537892908

Это могут быть адепты запрета русского языка - таких хватает.
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§ yudjin
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5531
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.09.18 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Похвалялся, что изувечил свою табличку на доме. Не для тебя она повешена. Свой адрес сам знаешь. Гони штраф 40 тысяч теньге.

ой, бай ... рассмешил дядька....
Единственный кто исправил нарушение закона на своём доме...
Вам штоли штраф? Дык вы ж даже свои деньги с ошибкой пишите...привыкли на пустом месте трясти ? это и есть экономика страны видимо?


Цитата:
Добринцофф:
А для тебя они боги наверно?

ну дык чинопоклонение - это в менталитете.
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§ drakon
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14635
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.09.18 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Гони штраф 40 тысяч теньге. И разбежимся!!!

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780000&topic_id=35624&forumid=1#780000

Так сказал сержант ДПС и забрал деньги из бардачка
машины Доктора Бакчана... :lol:
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