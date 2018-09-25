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§ NG.kz
Журналистку убили в Астане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33803
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.09.18 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сообщается, что подозреваемый в убийстве установлен. "Полицейскими Астаны установлен 34-летний житель города по подозрению в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 37-летней местной жительницы.
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§ 211
Re: Журналистку убили в Астане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4729
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.09.18 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жестко то, Ацтана и Алматы, стоят на первом месте по уровню убийств известных лиц..
Интересно, сколько там режут друг друга понаехавшие гастарбайтеры со всей страны на стройках жилых комплексов и многочисленных вилл закрытого типа..
Братан по матери там где то затерялся..
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