Sniper Журналистку убили в Астане #8





(Пользователи) Сообщений: 563

Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 12:08 У нас участковый был со странностями. У него убийства сами раскрывались. Как писал раньше. Бывало целинники после аванса или получки устраивали массовую драку. Совхозное начальство говорило участковому- разберись на месте. Он приезжал в Басбек на самосвале. Отправлял гонца за водкой, колбасой и прочим. Грузил в кузов самосвала провинившихся. Связывал попарно. Что бы не сбежали. Кто то из бригадиров садился в кабинку к участковому. Начинал подливать водочки и уговаривать отпустить людей. Машина спецом не выезжала на асфальт. Участковый войдя в кондицию кричал водителю. Отпускаю людей, но на ходу!!! Водитель сбавлял скорость до предела, рискуя схлопотать подзатыльник от участкового за чрезмерно низскую скорость. Кузов подымался, люди кубарем летели вниз на траву. Освобождались от веревок и бежали в Басбек от придурковатого участкового))))))