Журналистку убили в Астане
Журналистку убили в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДВД.
Сообщается, что подозреваемый в убийстве установлен.
"Полицейскими Астаны установлен 34-летний житель города по подозрению в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 37-летней местной жительницы. Принимаются все меры к задержанию подозреваемого. Назначены необходимые экспертизы. Проводится досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.
Ирина Бекетова около 12 лет проработала в ведомственной газете "АО КТЖ" - "Қазақстан теміржолшысы - Железнодорожник Казахстана". Коллеги рассказывают, что подробности гибели Ирины пока неизвестны. По словам матери погибшей, на женщину напали в подъезде.
"По поводу гибели Иры мы пока ничего точно не знаем. С утра пришла ее заплаканная мама, сбивчиво рассказала, что ее вчера вечером убили после того, как она возвращалась с работы, в подъезде дома", - рассказала коллега погибшей Маржан Бакиева.
По словам Маржан Бакиевой, у погибшей остались четверо детей, старший из которых страдает синдромом Дауна.
"Ирина была известна профессионализмом и трудолюбием. На железной дороге ее все знают. Это человек, который всегда хотел узнать самую суть проблемы. Она мама 4 детей. Старшему ребенку около 12 лет, он страдает синдромом Дауна. Средний сын посещает садик. Младшие дети - двойняшки, мальчик и девочка, им по три года исполнилось в марте. Мы вместе работали с 2014 года, потом она ушла в декретный отпуск. В марте этого года вышла на работу.
Когда она вышла из декретного отпуска, многие коллеги, которые ее видели впервые, только спустя несколько месяцев из случайных разговоров узнали, что у нее такая тяжелая судьба - воспитывать сына-инвалида и быть при этом мамой-одиночкой. Это говорит о том, что Ира, она никогда не жаловалась, Ира никогда не сетовала на судьбу, Ира никогда не говорила "за что мне это". Ира всегда говорила о том, что нужно позитивно мыслить и нужно всегда искать плюсы. Она рассказывала о детях только самое хорошее, о том, как она их развивает, как водит в бассейн, но никогда мы не слышали о том, что она "несет свой крест". Что будет сейчас с Ириными детьми - пока неизвестно", - рассказала коллега погибшей Маржан Бакиева.
Сообщается также, что из газеты Ирина уволилась 2 месяца назад - ее пригласили в Nur.kz. Прощание с Ириной Бекетовой состоится послезавтра в мечети в районе ТЦ "Артем".
В соцсетях коллеги погибшей объявили сбор денег для помощи семье Ирины Бекетовой.
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