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§ NG.kz
Возгорание газового крана привело к пожару в двухэтажном доме в Затобольске
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33792
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.09.18 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Газовый кран на двухэтажном доме № 4 по ул. Джамбула в п. Затобольск загорелся сегодня, 25 сентября, в 3 часа ночи. После этого пламя перекинулось сначала на квартиру первого этажа, потом - второго, позже загорелся камыш, растущий рядом с домом.
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§ сайлау курманов
Re: Возгорание газового крана привело к пожару в двухэтажном...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2842
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.09.18 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кран не мог сам по себе загореться , кто то поджег однозначно
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§ 211
Re: Возгорание газового крана привело к пожару в двухэтажном...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4709
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.09.18 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Камышитовые дома следовало бы уже запретить к употреблению и переселить всех жильцов в какие то другие..
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* Sniper
Возгорание газового крана привело к пожару в двухэтажном доме в Затобольске
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 545
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 25.09.18 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
запретить к употреблению

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779937&topic_id=35634&forumid=1#779937

они их не употребляют))))
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