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Возгорание газового крана привело к пожару в двухэтажном доме в Затобольске

Ольга ЛИХОГРАЙ

25 сентября 2018, 10:49 |  Происшествия

Газовый кран на двухэтажном доме № 4 по ул. Джамбула в п. Затобольск загорелся сегодня, 25 сентября, в 3 часа ночи. После этого пламя перекинулось сначала на квартиру первого этажа, потом - второго, позже загорелся камыш, растущий рядом с домом.

- Возгорание газового крана из окна противоположного дома увидела девушка, - сообщила «НГ» жительница дома № 4 по ул. Джамбула Виктория ВЕРЕСТЮК. - Вызвали пожарных, они приехали, им мешал тушить пожар кирпич. Они выбили пару кирпичей, искра попала в камыш, который тоже загорелся. В итоге у бабушки соседки на первом этаже сейчас дыра в доме, у меня выгорели спальня и кухня.

 

В управлении по ЧС Костнайской области «НГ» сообщили, что пожар отнесли к 2-й категории сложности, на место ЧП выезжали 4 пожарных расчета - 12 сотрудников.

- Было возгорание газового крана и произошла утечка газа, - сообщил «НГ» заместитель руководителя управления по ЧС Руслан ОРЫНБЕКОВ. - Причина, по которой загорелся газовый кран, выясняется.

Пострадавшие ждут представителей полиции и дознавателей.
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Комментарии к новости
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§ сайлау курманов
Re: Возгорание газового крана привело к пожару в двухэтажном...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2842
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.09.18 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кран не мог сам по себе загореться , кто то поджег однозначно
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§ 211
Re: Возгорание газового крана привело к пожару в двухэтажном...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4729
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.09.18 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Камышитовые дома следовало бы уже запретить к употреблению и переселить всех жильцов в какие то другие..
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§ Sniper
Возгорание газового крана привело к пожару в двухэтажном доме в Затобольске
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 550
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 25.09.18 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
запретить к употреблению

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779937&topic_id=35634&forumid=1#779937

они их не употребляют))))
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