Возгорание газового крана привело к пожару в двухэтажном доме в Затобольске

Газовый кран на двухэтажном доме № 4 по ул. Джамбула в п. Затобольск загорелся сегодня, 25 сентября, в 3 часа ночи. После этого пламя перекинулось сначала на квартиру первого этажа, потом - второго, позже загорелся камыш, растущий рядом с домом.

- Возгорание газового крана из окна противоположного дома увидела девушка, - сообщила «НГ» жительница дома № 4 по ул. Джамбула Виктория ВЕРЕСТЮК. - Вызвали пожарных, они приехали, им мешал тушить пожар кирпич. Они выбили пару кирпичей, искра попала в камыш, который тоже загорелся. В итоге у бабушки соседки на первом этаже сейчас дыра в доме, у меня выгорели спальня и кухня.

В управлении по ЧС Костнайской области «НГ» сообщили, что пожар отнесли к 2-й категории сложности, на место ЧП выезжали 4 пожарных расчета - 12 сотрудников.

- Было возгорание газового крана и произошла утечка газа, - сообщил «НГ» заместитель руководителя управления по ЧС Руслан ОРЫНБЕКОВ. - Причина, по которой загорелся газовый кран, выясняется.

Пострадавшие ждут представителей полиции и дознавателей.