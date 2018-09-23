/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В США хотят ужесточить выдачу грин-карт мигрантам		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В США хотят ужесточить выдачу грин-карт мигрантам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33775
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.09.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опубликованный министерством внутренней безопасности 447-страничный документ предполагает отказ соискателям, если выяснится, что они воспользовались рядом мер социальной поддержки.
Читать новость

§ 211
Re: В США хотят ужесточить выдачу грин-карт мигрантам
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4672
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.09.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну теперь я расстроился..
Интересно, омереканцы читают наши миграционные изменения?
Профайл

§ Vital
Re: В США хотят ужесточить выдачу грин-карт мигрантам
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6178
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.09.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Омериканцы нет, не читают. А наши читают. Куча наших патриотов там работают. В том числе сосед мой. Они там на стройках горбатятся. Приезжают и тут на новых джипах гоняют в белых рубашках:)))
Профайл

§ drakon
В США хотят ужесточить выдачу грин-карт мигрантам
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14620
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.09.18 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Приезжают и тут на новых джипах гоняют в белых рубашках:)))

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779706&topic_id=35613&forumid=1#779706

Виталя, зачем ехать в Омерику и там - Горбатиться?
У вас и так все на Жипах - гоняют... :lol: :-o
Профайл

§ 211
В США хотят ужесточить выдачу грин-карт мигрантам
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4672
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.09.18 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Куча наших патриотов там работают.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779707&topic_id=35613&forumid=1#779707

У нас же форумчанин туда свалил, который собирал мерседесы 123тьи кузова..
А тут такой правильный был, Омерику не любил, любил наш таможенный Союз..
Ан нет..

[Исправлено: 211, 23.09.2018 - 14:37]
Профайл

§ bgb
Re: В США хотят ужесточить выдачу грин-карт мигрантам
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4068
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 23.09.18 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А тут такой правильный был, Омерику не любил,

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32374

все ее не любят, но каждый мечтает свалить туда...)))
Профайл

§ elektron
В США хотят ужесточить выдачу грин-карт мигрантам
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1960
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.09.18 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
но каждый мечтает свалить туда...)))Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779732&topic_id=35613&forumid=1#779732

Имена в студию! :-P Героев должны знать все! 8-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 55
Пользователей: 0
Всего: 55

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх