drakon В США хотят ужесточить выдачу грин-карт мигрантам #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 14620

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:35 Цитата: Vital:

Приезжают и тут на новых джипах гоняют в белых рубашках:)))



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779706&topic_id=35613&forumid=1#779706 Приезжают и тут на новых джипах гоняют в белых рубашках:)))Источник:

Виталя, зачем ехать в Омерику и там - Горбатиться?

У вас и так все на Жипах - гоняют...