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§ NG.kz
Продажи рубля резко снизились в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33758
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Объемы нетто-продаж рублей обменниками уменьшаются уже третий месяц подряд. Среди регионов РК по объему нетто-продаж российских рублей обменными пунктами лидируют области, граничащие с РФ.

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§ 211
Re: Продажи рубля резко снизились в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4616
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.09.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за нето продажи..
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§ Сыкымы
Re: Продажи рубля резко снизились в Казахстане
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 475
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 21.09.18 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Что за нето продажи..

Про вес нетто и вес брутто слышал когда-нибудь?
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§ drakon
Продажи рубля резко снизились в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14605
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.09.18 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Что за нето продажи..

Цитата:
Сыкымы:
Про вес нетто и вес брутто слышал когда-нибудь?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779489&topic_id=35593&forumid=1#779489

Наверное продают - на вес.
Чтобы купить 1 килограмм - рублей,
нужно отдать 6 кг. тенге.
Это наверное значит,что тенге
должны быть без мешка. Чистый - вес... :lol:
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§ Сыкымы
Re: Продажи рубля резко снизились в Казахстане
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 475
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 21.09.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ну почти так 8-) Но ему этого не понять.
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§ 211
Продажи рубля резко снизились в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4616
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.09.18 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Про вес нетто и вес брутто слышал когда-нибудь

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779549&topic_id=35593&forumid=1#779549

В деньгах этого понимания нет..
Бруто нето..
Они что , в коробках что ли взвешивают в обменниках?
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§ Dron
Re: Продажи рубля резко снизились в Казахстане
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 455
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 21.09.18 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С таким курсом не выгодно покупать рубль и ехать в РФ за покупками. Ну а те люди, что планируют переехать на пмж наверное ждут снижения курса рубля.
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§ Сыкымы
Продажи рубля резко снизились в Казахстане
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 475
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 21.09.18 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Бруто нето..

Понятия брутто и нетто относятся не только к весу...

[Исправлено: Сыкымы, 21.09.2018 - 17:33]
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§ 211
Продажи рубля резко снизились в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4616
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.09.18 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
нетто относятся не только к весу...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779561&topic_id=35593&forumid=1&1537529547

Тогда к чему этот вопрос

Цитата:
Сыкымы:
Про вес нетто и вес брутто слышал когда-нибудь?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779561&topic_id=35593&forumid=1&1537529547
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§ Сыкымы
Продажи рубля резко снизились в Казахстане
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 475
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 21.09.18 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
огда к чему этот вопрос

Чтоб ты мозги включил и самостоятельно нашёл аналогии.
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§ 211
Продажи рубля резко снизились в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4616
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.09.18 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
самостоятельно нашёл аналогии.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779563&topic_id=35593&forumid=1#779563

Аналогия единицы массы, то есть веса, собственно какая?
Что еще похоже на вес?
Тут и не нужно ничего включать..
Если мы говорим о том сколько было и сколько осталось, после воровства и подлога, то есть назовем это бруто и нето, то это уже другое..
Но аналогия с весом тут ни при чем..
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§ Сыкымы
Продажи рубля резко снизились в Казахстане
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 475
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 21.09.18 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Если мы говорим о том сколько было и сколько осталосьЦитата:


Ну вот уже маленько включил. Сколь всего было и осталось в "чистом" виде - это и есть брутто и нетто, не только веса, но и всего что угодно.

[Исправлено: Сыкымы, 21.09.2018 - 18:02]
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