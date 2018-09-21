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§ NG.kz
Продажи рубля резко снизились в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33751
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Объемы нетто-продаж рублей обменниками уменьшаются уже третий месяц подряд. Среди регионов РК по объему нетто-продаж российских рублей обменными пунктами лидируют области, граничащие с РФ.

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§ 211
Re: Продажи рубля резко снизились в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4600
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.09.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за нето продажи..
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* Сыкымы
Re: Продажи рубля резко снизились в Казахстане
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 466
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 21.09.18 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Что за нето продажи..

Про вес нетто и вес брутто слышал когда-нибудь?
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