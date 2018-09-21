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§ NG.kz
Продажи рубля резко снизились в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33754
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Объемы нетто-продаж рублей обменниками уменьшаются уже третий месяц подряд. Среди регионов РК по объему нетто-продаж российских рублей обменными пунктами лидируют области, граничащие с РФ.

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§ 211
Re: Продажи рубля резко снизились в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4601
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.09.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за нето продажи..
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§ Сыкымы
Re: Продажи рубля резко снизились в Казахстане
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 466
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 21.09.18 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Что за нето продажи..

Про вес нетто и вес брутто слышал когда-нибудь?
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* drakon
Продажи рубля резко снизились в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14602
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.09.18 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Что за нето продажи..

Цитата:
Сыкымы:
Про вес нетто и вес брутто слышал когда-нибудь?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779489&topic_id=35593&forumid=1#779489

Наверное продают - на вес.
Чтобы купить 1 килограмм - рублей,
нужно отдать 6 кг. тенге.
Это наверное значит,что тенге
должны быть без мешка. Чистый - вес... :lol:
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