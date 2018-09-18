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§ NG.kz
Руководителя отдела департамента юстиции Костанайской области приговорили к 3,5 годам лишения свободы
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33721
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.18 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор в отношении руководителя отдела департамента юстиции Костанайской области Булата ХАИПОВА огласили сегодня, 18 сентября. Он признан виновным в хищении государственных средств, общая сумма которых составила 3,6 млн тенге.
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§ Сабыр
Re: Руководителя отдела департамента юстиции Костанайской...
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 50
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 18.09.18 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весьма гуманно.. Я думал лет 6 как минимум.
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