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§ NG.kz
Замочите сало
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33702
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.18 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свиное сало - один из моих любимых продуктов. Всегда есть в холодильнике. И было. Солила и ела его задолго до того, как врачи взялись реанимировать репутацию сала. Раньше его обвиняли в крайней вредности, возлагали на этот продукт ответственность за склонность граждан к ожирению, к заболеваниям сердца. Потом отступили и сказали, что сало в меру очень полезно. Будем есть.
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§ drakon
Замочите сало
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14567
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.09.18 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
тем более до хруста вообшще, это вредно для здоровья..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778996&topic_id=35512&forumid=1#778996

Марик, я же не каждый день ем такую картошку.
Может раз в 2 недели. Злоупотреблять вредной едой-
вот что вредно. Ваще злоупотреблять хоть чем - вредно.
Всё должно быть - в меру... :lol: :oops:
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§ 211
Замочите сало
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4480
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.09.18 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик, я же не каждый день ем такую картошку.
Может раз в 2 недели. Злоупотреблять вредной едой-

Мне казалось немцы вообще не едят жареное..
Как то в немецком отеле они почему то на нас с интересом смотрели, как мы с утра, подумать только на халяву набираем мясо, мясо и еще раз мясо, тогда как они брали себе одно яйцо на какой то дивной подставке, ножик, немного жема и кофе или чай что ли..
Хлеб они тоже не ели..
Наверно потому их братва с Великой Отечественной до сих пор живет..
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§ drakon
Замочите сало
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14567
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.09.18 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Хлеб они тоже не ели..

Я еще 1 булочку - съедаю или 2 тостика.
Всё это граммов 60 весит... :lol:
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§ 211
Замочите сало
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4480
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.09.18 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я еще 1 булочку - съедаю или 2 тостика.
Всё это граммов 60 весит

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779005&topic_id=35512&forumid=1#779005

О, я наверно могу и пол булки отоесть за раз..
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