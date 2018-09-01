pro100tak Re: Единый совокупный платеж: кто и сколько должен платить #6





(Пользователи) Сообщений: 191

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 20:33 Не совсем понятно, т.е. совсем не понятно. Если речь идет о преимущественно аулчанах, какие услуги они оказывают? Кому? Друг-другу? Что такое "услуги" в трактовке МТСЗН? Аулчанин подрядился на сенокос для скотовладельца (!) с 15-20 головами КРС покосить врукопашную в колках за 20-30 тыс. тенге за 2 недели, почистил навоз в сарае, нарубил дров - о подобных услугах речь? Так для него 1,5 тыщи большие деньги. Доживет он до будущей пенсии? И доедет ли он до больницы, где ему окажут помощь по ОСМС? А если он пойдет на трактор или комбайн в КХ, тогда там не надо будет удерживать ИПН у источника выплаты? Можно будет платить ЕСП? Что значит - продающие излишки своего хозяйства? Они же, грубо говоря, меняют мясо или молоко на хлеб и крупы. Им надо перейти на бартер? И к чему приводится доход для таких 240 тыс. в месяц, у них в год столько. Живут на пенсию родоков. Из 3 млн. самозанятых 1,5 перевели же вроде в разряд независимых. 1-1,5 млн. самозанятых могут принести бюджету в лучшем случае 30 млрд. тенге в год в виде ЕСП. При этом надо будет, скорее всего, внедрять чуть не армию налоговых агентов плюс затраты на обслуживание этих платежей. 30 ярдов сопоставимы с примерно 0,3 % с недровиков в год. Или чуть поднять ИПН для тех, кто получает больше 6 млн. тенге в год. Увеличить ставку на капитал (недвижимость, автомобили) для тех, у кого состояние превышает 100 млн. тенге. А этим выживающим, может, лучше ввести дворовый сбор в размере 5 тыс. тенге в год на госуслуги (живут же в государстве с границами, армией, акимами)? И, может, лучше не будить лихо, пока оно тихо.