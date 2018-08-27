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Куратор темы: drakon
§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 312
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 27.08.18 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Зашёл я в открытые ворота,на земле,под
деревьями лежат яблоки, хорошие,

такие. Подобрал парочку,вкусные
они. И не червивые.Поспели... :lol: :oops:

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=13275

правильно делаешь. Раз лежат, значит надо брать. Все равно на беженцев спишут, ты же у нас уже не беженец? :oops: :-P :-x
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14406
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.08.18 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начался ремонт нашей церкви. 185 лет ей в этом

году - исполняется. Я тоже пожертвовал на
её - ремонт... 8-)
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 312
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 27.08.18 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я тоже пожертвовал на
её - ремонт... 8-)

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776800&topic_id=25576&forumid=2#776800

лучше бы мне перекинул свои денежки. Человек операцию делал сложную. Еще друг называется))))
Не поймешь. Партбилет спрятал, в церковь ходишь, к нацикам своим симпатизируешь.
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4013
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 27.08.18 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
нацикам своим симпатизируешь

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776822&topic_id=25576&forumid=2#776822

Любой вменяемый человек симпатизирует тем, кто защищает его нацию, его народ..
Так что не нужно тут, укоров в том, чтобы кто то оправдывался за любовь к своему народу, своей нации..
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