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Куратор темы: drakon
§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 307
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 27.08.18 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Зашёл я в открытые ворота,на земле,под
деревьями лежат яблоки, хорошие,

такие. Подобрал парочку,вкусные
они. И не червивые.Поспели... :lol: :oops:

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=13275

правильно делаешь. Раз лежат, значит надо брать. Все равно на беженцев спишут, ты же у нас уже не беженец? :oops: :-P :-x
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