Sniper Моя Деревенька и её окрестности. #13291





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 13:16 Цитата: drakon:

Зашёл я в открытые ворота,на земле,под

деревьями лежат яблоки, хорошие,



такие. Подобрал парочку,вкусные

они. И не червивые.Поспели...



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=13275 Зашёл я в открытые ворота,на земле,поддеревьями лежат яблоки, хорошие,такие. Подобрал парочку,вкусныеони. И не червивые.Поспели...Источник:

правильно делаешь. Раз лежат, значит надо брать. Все равно на беженцев спишут, ты же у нас уже не беженец?