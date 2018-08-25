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§ NG.kz
Создатели фильма о депортации советских немцев встретились с костанайцами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33507
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Показ фильма “Закрытая тема”, рассказывающего о депортации миллиона немцев Поволжья в годы Великой Отечественной войны, прошел в Доме дружбы. Организаторы приурочили его к дате подписания указа о переселении - 28 августа 1941 года.
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* drakon
Re: Создатели фильма о депортации советских немцев встретились с...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14385
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.08.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то в Ютубе не могу найти этот фильм... :-o
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§ alex_60
Создатели фильма о депортации советских немцев встретились с костанайцами
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1098
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.08.18 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
не могу найти этот фильм..


это же не голую ж.. показывают.
ютуб .
позвони режиссеру. он же в дойчланд живет.
люди помнят обычно с 3-5 лет. что было.
тебя тогда не было. так что только рассказы пожилых людей.
ну и это кино. тоже.

[Исправлено: alex_60, 25.08.2018 - 12:47]
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§ Тимур Гафуров
Re: Создатели фильма о депортации советских немцев встретились с...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 381
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 25.08.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Что то в Ютубе не могу найти этот фильм

Посмотрите здесь https://vk.com/video-31253819_456239024
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§ Victor Yang
Создатели фильма о депортации советских немцев встретились с костанайцами
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10879
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.08.18 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Что то в Ютубе не могу найти этот фильм...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776647&topic_id=35345&forumid=1&1535180684

У вас там в Ермании всё с этим сложно. Слышал, что когда после Челябинского метеорита повыкладывали видео с регистраторов - в Германии большинство этих видео заблокировали, потому что в машинах играла музыка, а это нарушение авторских прав.
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§ Sniper
Создатели фильма о депортации советских немцев встретились с костанайцами
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 291
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 25.08.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
позвони режиссеру. он же в дойчланд живет.
люди помнят обычно с 3-5 лет. что было.
тебя тогда не было. так что только рассказы пожилых людей.
ну и это кино. тоже.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776647&topic_id=35345&forumid=1#776647

у нас в школе был учитель немецского языка Кригер. Что то старшеклассники говорили, что этот кадр успел повоевать за немцев. Когда мы подросли, настал и наш черед услышать об этом. Оказывается по недосмотру НКВД, он, парень призывного возраста, оказался в зоне оккупации немецских войск. Где то под Сталинградом. Гитлеру не хватало рекрутов, он издал приказ мобилизовать всех попадающихся под руку немцев с Поволжья и других мест кучного поселения. Наш Кригер попал в немецскую пехоту. Однажды, будучи часовым, не усек подкрадывающихся к нему советских разведчиков. Получил удар по голове и тут же отключился. Наши НКВДэшники хотели расстрелять его как предателя. Но вникнув в ситуацию, дали изрядный срок и отправили в Сибирь. Началась целина, и наш учитель добился замены оставшегося части срока на ударный труд в казахских степях. Подучился на учительских курсах или в техникуме. Детям казахским хорошо завышал оценки по немецскому языку. Когда узнали причину, полкласса валялись на полу от смеха. Бедный Кригер всегда думал, что казахские дети переводят немецские тексты сначала на русский язык, а потом на свой родной казахский))))))
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§ elektron
Re: Создатели фильма о депортации советских немцев встретились с...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1849
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.08.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Да просто в Ютубе действительно видео нет. Тоже искал.
Цитата:
Тимур Гафуров:

Спасибо за ссылку. И статью, прочёл аж прослезился. Сам то конечно того всего не пережил, только по рассказам. Особенно бабулька, всё почти один в один, только что вроде у моей прабабушки все выжили, а судьба её сына (моего деда) такая же....
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* drakon
Создатели фильма о депортации советских немцев встретились с костанайцами
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14385
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.08.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо,тов. Гафуров... 8-)
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§ Тимур Гафуров
Создатели фильма о депортации советских немцев встретились с костанайцами
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 381
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 25.08.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Спасибо,тов. Гафуров..


Пожалуйста)
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§ Sniper
Создатели фильма о депортации советских немцев встретились с костанайцами
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 291
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 25.08.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В воскресенье ходил в баню. Воды же еще не дали. В раздевалке послушал разговоры, какие дела творит Меркель с нашими костанайцами. ))))) Представьте себе , известного в городе режиссера кукольного театра. Человека с большим сценическим опытом сделали ключником ихнего костела!!! Ужас тихий !!!
Потом перекинулись на Путина. Сотни тысяч казахстанцев двинули в Россию, что бы уменьшить на 2-3 года срок выхода на пенсию. Вместо этого напоролись на 99 процентов готовый закон об увеличении аж на целых 5 лет пенсии в России. Как можно верить после этого, таким президентам? )))))
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* drakon
Создатели фильма о депортации советских немцев встретились с костанайцами
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14385
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.08.18 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Наши НКВДэшники хотели расстрелять его как

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776654&topic_id=35345&forumid=1#776654

Жаль,тебя ещё небыло на свете.Зато упел в Анголе - расстреливать... :lol: :lol:
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* drakon
Создатели фильма о депортации советских немцев встретились с костанайцами
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14385
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.08.18 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
какие дела творит Меркель с нашими костанайцами. )))))

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776660&topic_id=35345&forumid=1#776660

У нас вроде проблемм с водой - не бывает.
И чего старики поехали в баню, в КОстанай?... :lol: :oops:
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