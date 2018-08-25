Sniper Создатели фильма о депортации советских немцев встретились с костанайцами #5





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 13:13 Цитата: alex_60:

позвони режиссеру. он же в дойчланд живет.

люди помнят обычно с 3-5 лет. что было.

тебя тогда не было. так что только рассказы пожилых людей.

ну и это кино. тоже.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776647&topic_id=35345&forumid=1#776647 позвони режиссеру. он же в дойчланд живет.люди помнят обычно с 3-5 лет. что было.тебя тогда не было. так что только рассказы пожилых людей.ну и это кино. тоже.Источник:

у нас в школе был учитель немецского языка Кригер. Что то старшеклассники говорили, что этот кадр успел повоевать за немцев. Когда мы подросли, настал и наш черед услышать об этом. Оказывается по недосмотру НКВД, он, парень призывного возраста, оказался в зоне оккупации немецских войск. Где то под Сталинградом. Гитлеру не хватало рекрутов, он издал приказ мобилизовать всех попадающихся под руку немцев с Поволжья и других мест кучного поселения. Наш Кригер попал в немецскую пехоту. Однажды, будучи часовым, не усек подкрадывающихся к нему советских разведчиков. Получил удар по голове и тут же отключился. Наши НКВДэшники хотели расстрелять его как предателя. Но вникнув в ситуацию, дали изрядный срок и отправили в Сибирь. Началась целина, и наш учитель добился замены оставшегося части срока на ударный труд в казахских степях. Подучился на учительских курсах или в техникуме. Детям казахским хорошо завышал оценки по немецскому языку. Когда узнали причину, полкласса валялись на полу от смеха. Бедный Кригер всегда думал, что казахские дети переводят немецские тексты сначала на русский язык, а потом на свой родной казахский))))))