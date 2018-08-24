Sniper Назарбаев: "В мире полицейский - друг человека, а у нас кто?" #20





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 13:26 Цитата: 211:

Полицейский нам не друг это знают все вокруг, все об этом говорят..

Когда дело там замнут, когда деньги отберут, когда бизнес там творят...

Когда кости перегнут, когда в морду нам дадут и мильонами сорят..

Полицейский нам не друг, он совсем нам тут не друг, все в округе говорят...

Ла ла ла..



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776588&topic_id=35336&forumid=1#776588 Полицейский нам не друг это знают все вокруг, все об этом говорят..Когда дело там замнут, когда деньги отберут, когда бизнес там творят...Когда кости перегнут, когда в морду нам дадут и мильонами сорят..Полицейский нам не друг, он совсем нам тут не друг, все в округе говорят...Ла ла ла..Источник:

стихи хорошие, за душу берут. Добавь пару куплетов про Актюбинск. Актюбинск город хороший. Только чересчур пыльный, грязный и не ухоженный. С придурью. Что бы доехать до места, нужно проехать полпути на одном автобусе. Потом пройти пешком метров 300, перейти переезд и сесть на другой автобус. Ездил на республику, было написано турбаза Лесная. Адрес городской. Хохотал до ужаса. У них турбазы в городе построены. Только в городе остались хилые деревца карагачи. Там где должна быть турбаза Лесная, степь голая. Все вырублено под корень. Серый волк прокатись, поснимай родину нашего акима. Заценим на форуме, откуда такие батыры берутся.