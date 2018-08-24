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§ NG.kz
Назарбаев: "В мире полицейский - друг человека, а у нас кто?"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33497
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.08.18 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава государства Нурсултан Назарбаев привел в пример реформу правоохранительных органов в Грузии, критикуя работу казахстанских полицейских на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области.
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§ drakon
Назарбаев: "В мире полицейский - друг человека, а у нас кто?"
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14380
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.08.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
они? - кустанайские

Марик всегда - прав... :lol:
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§ bgb
Re: Назарбаев: "В мире полицейский - друг человека, а у нас...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3991
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 24.08.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
некоторые из полицаев считают себя офицерами, забывая, что в таком случае они попали бы под трибунал.
как мы помним, у трибуналов приговор более жесткий.
так что не путайте, кто офицер, а у кого спецзвание...
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§ 211
Назарбаев: "В мире полицейский - друг человека, а у нас кто?"
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3968
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 24.08.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полицейский нам не друг это знают все вокруг, все об этом говорят..
Когда дело там замнут, когда деньги отберут, когда бизнес там творят...
Когда кости перегнут, когда в морду нам дадут и мильонами сорят..
Полицейский нам не друг, он совсем нам тут не друг, все в округе говорят...
Ла ла ла..
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§ Victor Yang
Назарбаев: "В мире полицейский - друг человека, а у нас кто?"
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10878
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.08.18 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
кто офицер, а у кого

... просто свои штаны :lol:
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* Sniper
Re: Назарбаев: "В мире полицейский - друг человека, а у нас...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 284
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 24.08.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я всегда привожу в пример, в Грузии был эксперимент полицейских. Всех уволили до одного,

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32079
Вот, не надо больше пугать. Неплохой вариант, между прочим. Надо попробовать и баста. Вон форумчанин проезжал через Грузию. Пишет, что все хвосты поджали, из будок не вылазят. Своей работой занимаются, за что деньги платят. Регулируют и организовывают дорожное движение. Работал раньше в деревне водителем грузовика. Приезжал в город. Видел гаишника одного пешего под Затоболовкой на КПП. Когда они успели расплодиться в таком количестве? Кто их наделил карательными полномочиями??? Написал протокол, отвези начальнику. Экспертиза и суд решит, кто из вас виноват!!! 10 не подтвердившихся протоколов, и дуй в сельское хозяйство за льготным кредитом. :-) :-( ;-) :lol: :lol: :lol: :lol:
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* Sniper
Назарбаев: "В мире полицейский - друг человека, а у нас кто?"
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 284
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 24.08.18 - 13:26
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