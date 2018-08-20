alex_60 «Надбавка на социально значимые продукты не должна превышать 10%» - Архимед Мухамбетов #12





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1063

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:08 ////В протокольном поручении Архимед Мухамбетов еще раз подчеркнул, что цена на социально значимые продукты не должна превышать 10%, еще лучше, если надбавка будет составлять 3-5-7%.////



а зачем вообще про повышение говорить. считаю это неправильно.

поддерживать повышение.

цель то получается все равно- одобрить повышение.

а почему не записать в протоколе-

--снизить цены на 10 процентов, ну как минимум на 7-5-3.

ну и по ком услугам народ бы тоже поддержал снижение цен.

процентов на 20 хотя бы для начала.

ведь это ясно что повышение цен- это повышении зарплат госслужащим,

полицейским и прочая. остальные в пролете. им не повышают.

наверное поэтому акимат и приветствует повышение цен на продукты и ком услуги.



[Исправлено: alex_60, 20.08.2018 - 14:31]