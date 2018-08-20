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≡ «Надбавка на социально-значимые продукты не должна превышать 10%» - Архимед Мухамбетов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Надбавка на социально-значимые продукты не должна превышать 10%» - Архимед Мухамбетов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33457
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.08.18 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изменение цен на продукты питания на аппаратном совещании в облакимате с участием акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА обсудили сегодня, 20 августа. Он отметил, что чаще всего повышение цен можно наблюдать в гипер- и супермаркетах.
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§ yudjin
Re: «Надбавка на социально-значимые продукты не должна превышать...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5487
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.08.18 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Архимед Мухамбетов еще раз подчеркнул, что цена на социально-значимые продукты не должна превышать 10%, еще лучше, если надбавка будет составлять 3-5-7%.

ну-да, ну-да... подумало большинство хозяев супермаркетов, придомовых магазинчиков и рыночных торгашей...
Очередной акиматовский популизм, однако...
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* Sniper
«Надбавка на социально-значимые продукты не должна превышать 10%» - Архимед Мухамбетов
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 228
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 20.08.18 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ну-да, ну-да... подумало большинство хозяев супермаркетов, придомовых магазинчиков и рыночных торгашей...
Очередной акиматовский популизм, однако..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776107&topic_id=35298&forumid=1#776107

держись Добрынцов, видишь по тихонько к тебе подбираются власти. :lol: ;-) :-( :-)
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