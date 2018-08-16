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§ NG.kz
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33444
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.18 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Убийство 18-летней жительницы Затобольска Дарьи Махартовой было групповым. Об этом сегодня, 16 августа, на брифинге в ДВД Костанайской области заявил начальник управления штаба департамента Мейрам КАЖКЕНОВ.
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§ лимон
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 776
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 17.08.18 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
21-й век однако, один спутник заменяет тысячу сотрудников с розыскными собаками
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§ 211
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3803
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.08.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
21-й век однако, один спутник

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775887&topic_id=35278&forumid=1#775887

Как правило сеть спутников и уже давным давно..
С появлением западных технологий разумеется, такое разрешение выдают..
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§ elektron
В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1792
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.08.18 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ну в первую очередь же к ним побежишь..С понтом что до бандюг обратишься..Себе врать то не надо..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35278&viewmode=flat&sortorder=0&start=0&1534504195

Это что опять было и про что? или опять так лишь бы что ляпнуть? :-x
Да не обращался и уже слава богу не обращусь (Полицию имею в виду), контакт приходилось иметь к сожалению.
И о чём врать себе? Будет нужно обращусь (И не к баньдюкам, как ты выразился, а в "фирмы" по оказанию необходимых услуг), не твоё дело. Тоже контакты были уже, правда у брательника, была необходимость :-P 8-)

[Исправлено: elektron, 17.08.2018 - 12:16]
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§ Йцукен
Re: В убийстве Дарьи Махартовой подозреваются два человека - ДВД...
Йцукен


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 17.08.18 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ну в первую очередь же к ним побежишь..
С понтом что до бандюг обратишься..
Себе врать то не надо..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32016

Понятное дело что к ним побежишь деваться то некуда, а от них толку 0. У меня 2 заявления были поданы 3 года назад и думаете хоть кто звонил. То что мы к ним обращаемся это не значит что они должны спустя рукава работать, они же защитники народа.
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