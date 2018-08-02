Цитата: Добринцофф:

Нее это не я

Я про Вас и не говорил, даже не намекал. Просто, вспомнилось... Тут некоторые короли форума путают разработку новой техники и сборку конструкторов из готовых модулей. ЖК-панель, материнку и блок питания в одну кучу собрать - много ума не надо, пайки нет, только разъёмы, даже специальное образование не понадобится (соответственно, з/п у сборщиков будет невысокая). Посадят пару-тройку (или 10 - 20, в зависимости от объёмов производства) спецов на предпродажную подготовку (контроль качества, настройка, устранение брака) - и готово.