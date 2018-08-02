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§ NG.kz
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33312
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представители китайской компании НКС Corporation Limited посетили Костанай сегодня, 2 августа. Деловая встреча с участием акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА прошла в административном здании, расположенном в индустриальной зоне.
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§ Змея Подколодная
Re: Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 501
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 02.08.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередной завод) Лифты, масло у нас уже было, телеков не было)
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§ Universer
Re: Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность...
Universer


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 24.08.07
Отправлено: 02.08.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казалось бы, причем тут завод по производству планшетов и мониторов в Актау?
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§ yudjin
Re: Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5456
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.08.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
но окончательный ответ они дадут после визита в Беларусь.

ставлю 1 юань в эквиваленте нашего тенге, что телеки начнут производить в Полесье.
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§ Змея Подколодная
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 501
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 02.08.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
что телеки начнут производить в Полесье.

А если у нас, то только Хабар транслировать будут.
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§ Валентин
Re: Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7420
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 02.08.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ставлю 1 юань в эквиваленте нашего тенге, что телеки начнут производить в Полесье.


Практически уверен в том же.
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* 211
Re: Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3445
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.08.18 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошее начинание..
Кому что то не нравится, ну давайте сделайте свои..
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* Sniper
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 52
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 02.08.18 - 15:26
Комментарий удален модератором.
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§ Сергей_я
Re: Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2523
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 02.08.18 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сегодня мы налаживаем деловые связи, устанавливаем взаимовыгодное сотрудничество, - отметил аким Костанайской области. - Наш регион расположен в северной части страны, рядом три крупных российских города: Челябинск, Оренбург, Курган. Жители РФ также смогут стать потребителям телевизоров, производимых в Костанае. Мы и так уже тесно сотрудничаем с китайскими компаниями. К примеру, реализуем проект по выпуску автомобилей стоимостью $1,2 млрд. Меры государственной поддержки для инвесторов полностью окупаются. В нашей индустриальной зоне площадью 400 гектаров сейчас реализуются 11 крупных проектов.

Не сказал то самое главное. А еще нам нужен откат 30% от всех выделенных денег. И потом мы будем вам мозги часто травмировать. Дай нам на это, дай на то, иначе не дадим работать. Вот завод по производству лифтов и масел не выдержал этого и послал нас подальше.
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§ Сергей_я
Re: Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2523
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 02.08.18 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Практически уверен в том же.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31878#774104

если желают реально делать телеки, то 100% лучше там, если просто деньгу отмыть, то у нас этому только рады. У нас там профи в этом деле.
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* Sniper
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 52
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 02.08.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
если желают реально делать телеки, то 100% лучше там, если просто деньгу отмыть, то у нас этому только рады. У нас там профи в этом деле.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774104&topic_id=35147&forumid=1#774104

добавьте одну букву ж посередине. Тележки для гужевого транспорта. Мясо возить на базар.
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§ Vital
Re: Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5955
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.08.18 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В статье одно предложение лишние.( будет создано 500 рабочих мест) Даже если и у нас они решат делать. Что очень было б хорошо для экономики , налоги и т.п. Эти 500 мест не наши. Электронику нам не дадут собирать. Это не колеса прикручивать к полицейским жакам.
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§ Змея Подколодная
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 501
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 02.08.18 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хорошее начинание..

Кто ж спорит, если смотреть в разрезе начинания, то да, все хорошо)))) А потом очередная статья, аналог маслозавода и т.д. Но никому это уже неинтересно, правда, главное- это начинание!)
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* Sniper
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 52
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 02.08.18 - 15:55
Комментарий проходит проверку.
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