/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в этом году		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 7 из 7«1...567
§ NG.kz
Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в этом году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31095
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.01.18 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О росте производства "зелёных авто" в 2018 году заявили на предприятии после заявления Президента о том, что в Астане и Алматы скоро будут ездить только на электрокарах.
Читать новость

§ Vital
Re: Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5307
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.01.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Щас тибе доктор сизо расскажет о преимуществе электрического от бензинового мотора. :lol:
Профайл

шут
Re: Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в...




Отправлено: 11.01.18 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вообще то мы профессиональные комментаторы, ну зачем нам соглашаться с кем то кто чего то там делает, если мы, прочитав про Это на Ютьюбе или в Фейсбуке, знаем что Это можно сделать гораздо лучше или эффективней


колокольчики звенят на короне. угадайте кто я?

§ elektron
Re: Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 625
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.01.18 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Электромотору пока не угнаться за двигателем внутреннего сгорания

http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/69712/

;-) :lol: :lol:
Профайл

§ elektron
Re: Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 625
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.01.18 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

кстати с возвращением "ПП" :lol: ;-)
Профайл

Александр Родионович Бородач
Re: Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в...




Отправлено: 11.01.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вообще то мы профессиональные комментаторы,

Ума еще не нажил но уже в маразме :lol:

е-мобиль
Re: Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в...




Отправлено: 11.01.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно покупатель уже есть,или опять в бюджет будут расталкивать.

§ 112
Re: Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8691
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.01.18 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шут:
колокольчики звенят на короне. угадайте кто я?

Я как и мы все тут, сказал же, профессиональные комментаторы, знающие буквально все..
Что не так?
Профайл

1952/доктор СИЗО
Re: Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в...




Отправлено: 11.01.18 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
профессиональные комментаторы

Твой участковый будет скоро решать, кто ты есть на самом деле. Будут созданы в областях подразделения газетных маршаллов. После их тотальных проверок начнут закрываться слышком борзые газетные издания и исчезать такие личности, как ты. Слышал новость? ЛТП расширяется, прикупают скотину. Значит появятся бесплатные работнички. Вот так шаг за шагом идем к западной демократии.

Асемгуль
Re: Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в...




Отправлено: 11.01.18 - 14:04
Комментарий удален модератором.

Асемгуль
Re: Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в...




Отправлено: 11.01.18 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

разрешите поинтересоваться Вашим предложением о " я предлагаю изменить подход к целеполаганию и организации труда". предприняли ли Вы какие либо шаги для продвижения вашей идеи? (поймите меня правильно, ни в коем разе не злорадствую, действительно интересно)

добряк
Re: Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в...




Отправлено: 11.01.18 - 14:27
Комментарий удален модератором.

* Медный
Re: Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1621
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 11.01.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Асемгуль:

я пока на стадии разъяснительной работы :oops:
Профайл

§ Добринцофф
Re: Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5700
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.01.18 - 01:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мощность любого производства открытого в Казахстане ,желательно оценивать не по количеству выпускаемой продукции,а по количеству проданной.
Открыли производство автомобилей 500штук в год,если нашёлся покуптель на эти 500 штук значит завод работает.Ведь так на государственные деньги можно много чё понастроить,а будет ли оно работать и приносить прибыль вот в чём вопрос.
Профайл
Ответить 
Страница 7 из 7«1...567
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: Медный

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 165
Пользователей: 1
Всего: 166

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх