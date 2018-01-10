Цитата: 112:

Вообще то мы профессиональные комментаторы, ну зачем нам соглашаться с кем то кто чего то там делает, если мы, прочитав про Это на Ютьюбе или в Фейсбуке, знаем что Это можно сделать гораздо лучше или эффективней



колокольчики звенят на короне. угадайте кто я?