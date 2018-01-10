Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в этом году

Увеличить объём производства электромобилей до 500 машин в 2018 году планирует костанайский автозавод, сообщает Informburo.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

С этого года костанайский автозавод планируют запустить серийное производство электрокаров и выпустить около 500 "зелёных машин". Эта цифра может быть и больше, уточняет руководство автозавода, всё будет зависеть от покупательского спроса и наличия инфраструктуры.

Заявили на предприятии и о планируемом росте производства традиционных машин. В прошлом году с конвейера сошло почти 6 000 машин. В этом году планируется нарастить производство ещё на 50%.

"В 2018 году у нас стоит планка 9 000 автомобилей. Из этих 9 000 автомобилей 93% будут легковые автомобили, 7% – это грузовая техника, коммерческая техника", – рассказал замдиректора по техническому развитию ТОО "СарыаркаАвтоПром" Сергей Могилатов.

Сейчас на предприятии выпускают 58 моделей восьми брендов.

В этом году казахстанские машиностроители заявили и об увеличении экспорта. 1000 костанайских автомобилей отправятся в Таджикистан. А 3 500 машин из Усть-Каменогорска экспортируют в Китай.

Автопроизводители Восточного Казахстана также осваивают рынки Узбекистана, Кыргызстана, Грузии и Армении. Туда уже отправили первые партии авто. В планах у усть-каменогорского автозавода на этот год выпуск около 20 тысяч автомобилей.

В ноябре 2017 года во время визита Нурсултана Назарбаева на костанайский автозавод Президент заявил о необходимости наращивать темпы производства электромобилей. Тогда главе государства рассказали, что всего на предприятии собрали около 200 таких машин.

А 6 января 2018 года во время встречи с Бауыржаном Байбеком Президент заявил, что скоро в Алматы и Астане ездить будут только на электромобилях.