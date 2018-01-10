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10.01.18 15:08
аргентина -ямайка
Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в этом году
1952/доктор СИЗО: Покупаешь ТУ на заявленную мощность, обзаводишься преобразователями, кабелем и розетками. Вызываешь обученного монтера. И катайся на здоровье. куда катайся ? дальше кооператива...
10.01.18 14:46
Vital
Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в этом году
Доктор сиз, так я же тоже могу встречную накатать. Сказать что у меня плохое сердце и что после ваших угроз стал плохо спать. . Подорвал здоровье, ночью снится стал ужасный сизо, стал боятся из дома...
10.01.18 14:35
Victor Yang
Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в этом году
1952/доктор СИЗО: Электрозаправки тоже будут строить. Будут строить, когда это будет выгодно. А машины такие покупать будут когда будут заправки. Кто-то должен начать первым. Вот владельцы АЗС и...
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Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в этом году

10 января 2018, 08:53 |  Общество

Увеличить объём производства электромобилей до 500 машин в 2018 году планирует костанайский автозавод, сообщает Informburo.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

С этого года костанайский автозавод планируют запустить серийное производство электрокаров и выпустить около 500 "зелёных машин". Эта цифра может быть и больше, уточняет руководство автозавода, всё будет зависеть от покупательского спроса и наличия инфраструктуры.

Заявили на предприятии и о планируемом росте производства традиционных машин. В прошлом году с конвейера сошло почти 6 000 машин. В этом году планируется нарастить производство ещё на 50%.

"В 2018 году у нас стоит планка 9 000 автомобилей. Из этих 9 000 автомобилей 93% будут легковые автомобили, 7% – это грузовая техника, коммерческая техника", – рассказал замдиректора по техническому развитию ТОО "СарыаркаАвтоПром" Сергей Могилатов.

Сейчас на предприятии выпускают 58 моделей восьми брендов.

В этом году казахстанские машиностроители заявили и об увеличении экспорта. 1000 костанайских автомобилей отправятся в Таджикистан. А 3 500 машин из Усть-Каменогорска экспортируют в Китай.

Автопроизводители Восточного Казахстана также осваивают рынки Узбекистана, Кыргызстана, Грузии и Армении. Туда уже отправили первые партии авто. В планах у усть-каменогорского автозавода на этот год выпуск около 20 тысяч автомобилей.

В ноябре 2017 года во время визита Нурсултана Назарбаева на костанайский автозавод Президент заявил о необходимости наращивать темпы производства электромобилей. Тогда главе государства рассказали, что всего на предприятии собрали около 200 таких машин.

А 6 января 2018 года во время встречи с Бауыржаном Байбеком Президент заявил, что скоро в Алматы и Астане ездить будут только на электромобилях.
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Комментарии к новости
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ваще
Re: Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в...




Отправлено: 10.01.18 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Сейчас на предприятии выпускают 58 моделей восьми брендов.///

книга рекордов Гиннеса,вы где? срочно выезжайте в Кустанай.

§ dandiv
Re: Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 522
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 10.01.18 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А стоимость электромобиля какая будет? Будут ли их покупать у нас?
Профайл

§ Vital
Re: Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5304
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.01.18 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:

Какие характиристики? На сколько хватит пробега после зарядки? Где заряжать?(из форточки удленитель тянуть?) Как с запчастями? Есть у нас сервис?
Профайл

§ dandiv
Re: Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 522
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 10.01.18 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[video]https://www.youtube.com/watch?v=vjd_t8_pUCg[/video]
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Меруерт
Re: Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в...




Отправлено: 10.01.18 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начало положено, медленными но уверенными шагами перейдем полному к использованию "зеленых" авто. Круто что у меня в городе собираются электромобили! Ребят, мы уже в будущем, на которое смотрели с фантастических фильмов (не про инопланетян😂)!

Кустанаец 2
Re: Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в...




Отправлено: 10.01.18 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Германии когда был, то обратил внимание на большое количество продаваемых б-у гибридных машин. Через 3-4 года возникает необходимость замены аккумуляторов. А их стоимость , с учетом стоимости утилизации старых, больше половины стоимости новой машины! Так что это очередной мыльный пузырь.

Сашка
Re: Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в...




Отправлено: 10.01.18 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если планируют их продавать, то и сервис будет обязательно
Я бы погонял, с таким пробегом полного заряда мне на неделю хватит на работу ездить
Где заказать тест-драйв?

Салтанат
Re: Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в...




Отправлено: 10.01.18 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень хорошая новость!Радует что в нашем городе такие продвижение!Что мы идем в ногу с будущим)))Молодцы!!!Успехов и процветания))

5555
Re: Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в...




Отправлено: 10.01.18 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был в Китае. Конкретно в на о. Хайнань. Поразило наличие огроменного парка электромобилей (не все/ нет) но не экзотика. Про электроскутеры молчу там их как грязи. Большой минус техники на электроприводе - бесшумность, привыкаешь что машину слышно, а тут рядом стоящая машина может неожиданно поехать и ты даже не догадаешься заранее что она заведенная.

Читатель 1
Re: Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в...




Отправлено: 10.01.18 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насчёт батареи, да, полстоимости машины))) ну и кому это надо??? В общем "мыльная опера"

благодарный
Re: Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в...




Отправлено: 10.01.18 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Меруерт:
Ребят, мы уже в будущем, на которое смотрели с фантастических фильмов (не про инопланетян😂)!

большое спасибо за позитивный комментарий!!! :-) :lol: :lol:

§ Сергей_я
Re: Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2323
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 10.01.18 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Меруерт:
Круто что у меня в городе собираются электромобили!

Да какая там сборка. Колеса прикручивают да к кузову раму с двигателем. Вот и вся сборка.
Профайл

Jonny
Re: Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в...




Отправлено: 10.01.18 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
видел в центре стояли на филармонии эл мобилы, цена 7.5 млн тнг была 8-)

§ Victor Yang
Re: Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10124
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.01.18 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Меруерт:
Начало положено, медленными но уверенными шагами перейдем полному к использованию "зеленых" авто. Круто что у меня в городе собираются электромобили! Ребят, мы уже в будущем, на которое смотрели с фантастических фильмов (не про инопланетян😂)!

И будет сплошной Нурлыкун! :lol:
Очень много вопросов по электромобилям. Есть ли станции зарядки? Ремонт, запчасти, надёжность? Почти уверен, что выпущенные автомобили просто пылятся на складах или в салонах. Да и про саму марку слышал очень нелестные отзывы.
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1952/доктор СИЗО
Re: Костанайский автозавод готов выпустить 500 электромобилей в...




Отправлено: 10.01.18 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Да какая там сборка. Колеса прикручивают да к кузову раму с двигателем. Вот и вся сборка.

готов хоть сегодня внести свои 10 тысяч теньге в гонорарный фонд безбашенного адвоката.Который сумеет засудить и оставить в грязных портках хоть одного нашего форумчанина. За систематическую и злонамеренную дискредитацию нашего отечественного автопрома.

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