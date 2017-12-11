bgb Re: Вот так будет перевод на латинице. #55





(Пользователи) Сообщений: 3776

Регистрация: 23.05.12 (Пользователи) Отправлено: - 23:47 а вы заметили, что внедрение госязыка воспринимается, как ущемление прав тех, кто не хочет им владеть?

я тоже плохо знаю родной язык, но это же моя проблема! я не говорю, что в чем-то ущемляют меня или мои права.

почти все мои друзья, выехавшие, например, в германию, учили немецкий язык. и никто не возмущался! работают простыми слесарями, прачками и т.п.

это все терпели и терпят ради своих детей!

а их дети говорят на русском уже с сильным акцентом и тщательно подбирают слова. а их внуки уже не знают русского...