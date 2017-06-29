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Страница 19 из 19«1...171819
Куратор темы: Victor Yang
§ Victor Yang
Re: Рецепты любимых блюд от читателей
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8839
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.06.17 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
рецепт корейского салата из баклажан,который шенкуется соломкой,там толи стрючковая фасоль,помоему огурцы и т.д.

Ты же творческий человек - придумай его сама. Зачем какой-то рецепт?
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§ kbkz1980
Re: Рецепты любимых блюд от читателей
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2832
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.06.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пробовала,ашлянфу сделать,
Так у меня крахмальная лапша,как субстанция из медузы стала)))В некоторых рецептах,лучше самодеятельностью не заниматься, а придерживаться оригинала.
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§ Anna Болейн
Re: Рецепты любимых блюд от читателей
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 331
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 11.07.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот сегодня щучку делала в духовке. За 100 км куда то муж ездил ,на рыбачил штук 30.
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§ Victor Yang
Re: Рецепты любимых блюд от читателей
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8839
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.07.17 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:
вот сегодня щучку делала в духовке. За 100 км куда то муж ездил ,на рыбачил штук 30.

Выглядит очень аппетитно. Но нам бы поподробнее рецепт.
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§ Доктор СИЗО
Re: Рецепты любимых блюд от читателей
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3583
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 11.07.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:
За 100 км куда то муж ездил ,на рыбачил штук 30.

-зачем вообще куда то было ездить ....возле 25 магазина продаются такие точно щучки....
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§ kbkz1980
Re: Рецепты любимых блюд от читателей
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2832
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.07.17 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
аппетитно. Но нам бы поподробнее рецепт.

Всё наглядно по фото видно и ингредиенты и рецепт на ум приходит.Просто ,вы дорогуша должность директора буфета зря занимаете, так сказать далеки от кулинарии :lol:
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§ Anna Болейн
Re: Рецепты любимых блюд от читателей
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 331
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 12.07.17 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
рецепты действительно видно на фото ,самые обычные картоха,рыба и специи ,можно и сметану добавить и запечь в духовке .
А вот Доктор не понимает выгоды ,советуя прикупить щуку и не куда не ездить . На дорогу 2000 тенге ,а в итоге 30 рыбин пойманных это около 15000 тенге . Разница в экономии очевидна . Как то так.
Сегодня горяченькая прямо сразу со сковородочки печень жаренная.
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§ Доктор СИЗО
Re: Рецепты любимых блюд от читателей
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3583
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 12.07.17 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:
А вот Доктор не понимает выгоды ,советуя прикупить щуку и не куда не ездить

- столько анекдотов существует про рыбаков, сбежавших на природу, и кто и как проводит досуг....вертится на языке....а нельзя))))))
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§ kbkz1980
Re: Рецепты любимых блюд от читателей
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2832
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 12.07.17 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:
На дорогу 2000 тенге ,а в итоге 30 рыбин пойманных это около 15000 тенге . Разница в экономии очевидна . Как то так.

Экономия и ещё не маловажно,что у мужчины есть хобби.
Кстати, Дохтер а какое у вас хобби?
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§ Доктор СИЗО
Re: Рецепты любимых блюд от читателей
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3583
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 13.07.17 - 08:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Экономия и ещё не маловажно,что у мужчины есть хобби.
Кстати, Дохтер а какое у вас хобби?

-соответствующие моему возрасту.... раньше было их много....
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§ Victor Yang
Re: Рецепты любимых блюд от читателей
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8839
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.07.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Всё наглядно по фото видно и ингредиенты и рецепт на ум приходит.

Ну так-то из фразы "щучку делала в духовке " тоже можно выводы сделать какие-то. Может, рыба чем-то фарширована? Какие специи? Сколько? Как по времени готовки? Особые какие-то "секреты"? А фото готового блюда - это не рецепт. Фото готового блюда - это фото готового блюда.
Так и Витал такие же рецепты даёт:
Цитата:
Vital:
Записывай . У меня много рецептов.
Через мясорубку прокручиваем баклажан , берем тесто и лепим баклажмень. Типа пельменев получается.. вареники таким же макаром делаем.

Цитата:
Vital:
Компот из сушоного баклажана тоже тема!. В кастрюли кинул и закяпитил. Сахар по вкусу.
Дерзай.

Цитата:
Vital:
очищаем внутриности баклажана и запичкаваем в него фарш из баклажана. Ставим в духовку на 40минут. Все.


[Исправлено: Victor Yang, 21.07.2017 - 11:58]
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* drakon
Re: Рецепты любимых блюд от читателей
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11396
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.07.17 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Дохтер а какое у вас хобби?

Цитата:
Доктор СИЗО:
раньше было их много....

Цитата:
Доктор СИЗО:
-соответствующие моему возрасту.

20 см... :lol:
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§ kbkz1980
Re: Рецепты любимых блюд от читателей
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2832
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 21.07.17 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Может, рыба чем-то фарширована? Какие специи? Сколько? Как по времени готовки? Особые какие-то "секреты

Рыба,это ранимое нежное блюдо не гоже её специями перегружать,разве что чуть травки розмарин ,тимьян укроп и петрушка.
Время готовки 25-30 мин при температуре 180градусов.
Особые секреты,на любителя можно просто лимоном сбрызгнуть ,можно сметаной полить и запекать,можно сыр расплавить сверху.
Вот мужики,всё то им по правилам подавай
Надеюсь секс у вас не по рецепту пошаговому :lol:
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§ Victor Yang
Re: Рецепты любимых блюд от читателей
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8839
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.07.17 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Вот мужики,всё то им по правилам подавай

Вот женщины - всё они додумывают сами, а потом ещё и обижаются на додуманное.
И получается потом как в анекдоте:
Цитата:
- Ой, этот Карузо! Столько шума - “хороший певец, хороший певец”... А он и фальшивит, и картавит!
- А ты что, слушал Карузо?
- Нет, мне Изя напел!

РЕЦЕПТ (именно рецепт, а не идея блюда) - он на то и рецепт, чтобы по шагам и с пропорциями.
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§ denfostr
Re: Рецепты любимых блюд от читателей
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 69
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 21.07.17 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не смог удержаться,увидя рыбку запеченую. еще раз повтрюсь. рыбу можно просто запечь в собственном соку.помыли ее , не чистите,не потрошите,обваливаете обильно в соли,создаете соляной саркофаг и в духовку на минут 20-30. все! у вас апетитнейшее блюдо при минимуме затрат. ее невозможно испортить
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