kbkz1980:

Всё наглядно по фото видно и ингредиенты и рецепт на ум приходит.

Vital:

Записывай . У меня много рецептов.

Через мясорубку прокручиваем баклажан , берем тесто и лепим баклажмень. Типа пельменев получается.. вареники таким же макаром делаем.

Vital:

Компот из сушоного баклажана тоже тема!. В кастрюли кинул и закяпитил. Сахар по вкусу.

Дерзай.

Vital:

очищаем внутриности баклажана и запичкаваем в него фарш из баклажана. Ставим в духовку на 40минут. Все.

[Исправлено: Victor Yang, 21.07.2017 - 11:58]