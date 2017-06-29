|Цитата:
kbkz1980:
Всё наглядно по фото видно и ингредиенты и рецепт на ум приходит.
Ну так-то из фразы "щучку делала в духовке " тоже можно выводы сделать какие-то. Может, рыба чем-то фарширована? Какие специи? Сколько? Как по времени готовки? Особые какие-то "секреты"? А фото готового блюда - это не рецепт. Фото готового блюда - это фото готового блюда.
Так и Витал такие же рецепты даёт:
Цитата:
Vital:
Записывай . У меня много рецептов.
Через мясорубку прокручиваем баклажан , берем тесто и лепим баклажмень. Типа пельменев получается.. вареники таким же макаром делаем.
Цитата:
Vital:
Компот из сушоного баклажана тоже тема!. В кастрюли кинул и закяпитил. Сахар по вкусу.
Дерзай.
Цитата:
Vital:
очищаем внутриности баклажана и запичкаваем в него фарш из баклажана. Ставим в духовку на 40минут. Все.
[Исправлено: Victor Yang, 21.07.2017 - 11:58]