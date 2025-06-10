Вопрос журналисты адресовали руководителю управления здравоохранения Костанайской области Данияру ДЖАНДАЕВУ. Он сегодня, 10 июня, выступал на заседании облакимата об итогах деятельности его ведомства и ни разу не упомянул в докладе скандальный объект. Не вспоминал про него и глава региона.

Фото из архива "НГ"

- На сегодня ведется разработка проектно-сметной документации в рамках реконструкции, - ответил Джандаев. - Мы уже говорили, что в начале текущего года здание больницы передано на баланс управления строительства для разработки проекта. Мы ожидаем выхода проекта из экспертизы с последующим определением стоимости и продолжением работ. Так как этот объект передан управлению строительства, я о нем и не говорил в своем докладе.

Пока Джандаев не знает, сколько денег потребуется на завершение реконструкции. Но он отметил, что экспертиза ПСД должна быть готова до конца июня. Когда же возобновится работа самой больницы - никто не знает.

- Вы же знаете, что старый проект реконструкции находится под уголовным расследованием, - ответил на вопросы журналистов Джандаев. - И если будет доказано, что было несоответствие выполненных работ, то предпримут меры, предусмотренные законом. Сейчас разрабатывается проект с учетом уже выполненных работ.

Капитальный ремонт больницы начали в 2020 году. В августе 2023 года аким Костанайской области Кумар Аксакалов осматривал здание и говорил, что в ремонте "наконец поставлена точка". Так он комментировал завершение судебных процессов с бывшим подрядчиком - ТОО "Вершина". Представители этой фирмы с 2020 года пытаются обратить внимание чиновников на то, что проект реконструкции больницы требует доработки. Они же предлагали завершить ремонт, если облздрав выплатит оставшиеся 100 млн тенге.

В феврале 2024 года разразился скандал, когда из бюджета на проведение текущего ремонта здания Костанайской областной детской больницы запросили 1,5 млрд тенге. Сумма шокирующая, потому что она больше 1,2 млрд тенге, которые выделяли на всю реконструкцию в 2020 году. Позже от планов потратить еще 1,5 млрд тенге отказались. Пока же остается только гадать, во сколько выйдет новый проект реконструкции.

В апреле 2025 года на заборе, ограждающем здание управления здравоохранения акимата Костанайской области, появился плакат "Аурухана қайда?" ("Где больница?" - каз.). Рядом установили статуэтку "Халық Қаһары" ("Гнев народа" - каз.) в виде опоры ЛРТ. Так активисты республиканского молодежного движения "Жана Адамдар" пытались привлечь внимание к проблеме детской областной больницы.

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