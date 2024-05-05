Ведь невозможно в здравом уме поверить в существование объективных причин такой силы, что с 2020 года не дают отремонтировать единственное в своем роде учреждение здравоохранения. Главную больницу для детей области. Объект, на обновление которого отводилось всего полгода. Недавно блеснула надежда - в дело вмешался аким области. Но тем сокрушительнее оказалось разочарование: прессу известили, что после всех разбирательств уже по его поручениям и всех процедур ремонт продолжится, скорее всего, в 2025 году. Космодром, что ли, строим? Или АЭС?

Взбодрили

Когда скандалов и нарушений много, они наслаиваются один на другой и тянутся годами, о первопричине их общество... забывает. Так вышло и с этим объектом. Родители послушно и уже привычно возят детей на лечение в бывший ковидный госпиталь. Журналисты перестали на каждом брифинге о делах костанайского здравоохранения спрашивать про эту больницу. Суды между заказчиком и подрядчиком капитального ремонта превратились в тягомотную рутину, в которой окончательно потерялась нить событий.

Здание больницы по ул. Быковского простаивает так давно, что люди уже задаются вопросом: нужна ли она здесь / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

И вдруг 13 февраля тиной подернутая тема вспучилась: облздрав попросил у местного бюджета 1,5 млрд тенге на завершение ремонта, который на старте, в 2019-2020 годах, стоил республиканскому бюджету 1,2 млрд тенге.

Денег попросили, кстати, на текущий ремонт, хотя начиналось все как капитальный.

Новый формат был выбран, как всегда, из благих побуждений, для ускорения процесса - проектная документация на «текучку» не требует прохождения госэкспертизы. Депутаты все одобрили, забыв, что пару лет назад создавали рабочую группу в попытках разобраться, что ж в этой несчастной больнице происходит. Потерпели фиаско. А один из них публично жаловался, что главный врач - заказчик ремонта - не желает с народными избранниками общаться. Врач благополучно уволился по собственному. Сменщик его ремонт не завершил. И вот - рывок, денежный допинг... и цель снова замаячила. Все мило, если бы не сумма.

В пять раз дороже

Ошарашенной общественности руководитель управления здравоохранения Данияр ДЖАНДАЕВ по горячим следам прокомментировал ее размеры. Сказал, что если разделить эти деньги на 14 000 кв. м площадей лечебного учреждения, то получится всего-то по 105 тысяч на квадрат. А 921 млн тенге, уже выплаченный за капитальные работы подрядному ТОО «Вершина», не считается? Джандаев аргументирует, что строительные и отделочные материалы с 2019 года подорожали в 2-3 раза, больница несколько зим провела без отопления, наверняка уже отремонтированные площади нуждаются в косметическом ремонте.

В свою очередь, директор ТОО «Вершина» Талгат ХАМИТОВ заявил, что сумма грандиозно завышена. Его компания готова завершить работы по больнице за оставшиеся от изначального финансирования 300 млн тенге, так как стройматериалы были ими закуплены в нужном объеме к началу ремонта. А косметические моменты за 10-12 млн тенге фирма выполнит за свой счет.

Казалось бы, о чем тут думать. Надо соглашаться. Однако договор подряда с ТОО расторгнут, хотя недобросовестным участником госзакупок больница подрядчика так и не сделала, как ни старалась все эти годы.

Точка отсчета

«НГ» была первым изданием в области, куда обратилось ТОО «Вершина», чтобы рассказать о ситуации с ремонтом, в нормативном завершении которого, по мнению руководства ТОО, заказчик был совершенно не заинтересован. Даже напротив.

Октябрь 2021 года - пациенты должны были вернуться в областную детскую больницу / Фото из архива «НГ»

Напомним, по договору № 285 капитальный ремонт больницы должен был завершиться к 21 февраля 2021 года! Однако войти для работы в 6-этажный корпус Б объекта подрядчик смог только за 3 недели до окончания договорного срока - заказчик затянул с передачей этого блока. Заключили мировое по суду, продлили срок до 1 августа и... встали на два месяца - истекли полномочия у компании, которая вела технадзор. Вслед возникли проблемы с авторским надзором. Работать без них невозможно, незаконно. Заметим, это все были заботы заказчика, никак не строительной фирмы. Но нарушение сроков завершения ремонта вменялось именно подрядчику.

Проектно-сметная документация оказалась со множеством погрешностей. Их исправляли, согласовывали - это тоже замедляло дело. А потом уперлись в проблемы ПСД настолько серьезные, что подрядчик потребовал отправить проект на корректировку с дальнейшим прохождением экспертизы. Заказчик - ни в какую.

В «НГ» хранится официальный ответ бывшего главврача больницы Улыкбека Асилбекова о том, что корректировка не нужна. Однако сейчас, через два с лишним года судебных тяжб, проект корректируется.

Запутаться в трех вариантах

- У нас изначально с заказчиком были проблемы по оплате актов выполненных работ. Ни один подписанный не оплатили вовремя, - говорит «НГ» Талгат Хамитов, - при этом больница разом получила на счет 1,2 млрд тенге. Я везде говорю, что этими деньгами заказчик пользовался как хотел. Поэтому ремонт всячески тормозил. Когда мы зашли на объект, у них была большая кредиторская задолженность. Думаю, и сейчас они 1,5 млрд тенге запросили, чтобы перекрыть долги.

«НГ» сделала запрос руководителю управления здравоохранения: «Правда ли, что в 2020 году больница разом получила на счет всю сумму 1,2 млрд тенге? Доказано, что подрядчику выплачено чуть более 900 млн тенге. Где остатки суммы, предназначенной на капитальный ремонт?»

Ответ: «В 2020 году больнице на основании актов выполненных работ было проведено финансирование на сумму 1,2 млрд тенге, остатки в размере 169,1 млн тенге в июне 2022 года были возвращены в республиканский бюджет».

Итак, глава облздрава утверждает, стараясь прямо не ответить на поставленные вопросы, что вся сумма поступила на основании актов уже выполненных работ, Хамитов заявляет, что им не платили вовремя, а наработали они на 921 млн тенге. Прокуратура начала досудебное расследование, утверждая, что из перечисленных «Вершине» средств часть оплачена без актов выполненных работ. Три варианта развития событий. Выберите самый реалистичный.

Кстати, и с учетом возврата денег в республиканский бюджет из общей суммы где-то «зависло» около 110 млн тенге.

Это было, было

В феврале Хамитов на Едином дне приема граждан имел беседу с акимом Костанайской области Кумаром Аксакаловым. После встречи идея с текущим ремонтом увяла. Вопрос о 1,5 млрд тенге главу региона тоже озадачил, а предложение о завершении капремонта за 300 млн тенге показалось приемлемым. 16 февраля аким создал рабочую группу, в которую вошли его заместители, представители прокуратуры области, антикоррупционной службы, департамента экономических расследований, департамента внутреннего госаудита, облмаслихата. Задача этой команды - «в рамках своих компетенций изучить вопрос и внести предложения». КГУ «Архитектурно-строительное бюро» управления строительства должно проверить расчеты по требуемым деньгам.

Встреча директора фирмы-подрядчика с акимом области затормозила траты из бюджета на 1,5 млрд тенге/ Фото из архива «НГ»

То есть снова проверки. И проводить их будут те, кто уже не раз это делал и ничего не находил. И ДВГА, и ревизионная комиссия, и маслихат. Больше того, проверки больница обжаловала и они отменялись, потому что назначались с нарушениями.

- Сложилась ситуация, когда контролирующими органами проводятся проверки с очевидными и, полагаем, намеренными ошибками, которые потом позволяют заказчику даже при наличии нарушений по факту уклоняться от ответственности, - говорил на одном из судебных процессов представитель ТОО «Вершина» Жаслан БАЙБАЗАРОВ.

То есть каждый «в пределах своей компетенции» как бы делает свое дело. Но так замечательно, что общее стоит который год.

Предложение акиму

Периодически спрашиваем у директора ТОО «Вершина»: есть ли новости от рабочей группы, в которую он входит. Отвечает, что «пока тихо». Больше двух с половиной месяцев прошло с момента создания. Ну да, паводок был. Но сомнительно, чтобы весь аудиторский состав или сотрудники ДЭР поголовно были заняты борьбой со стихией.

В начале года на совещании глава области давал поручение наладить общественный контроль на строительстве жилья. Дескать, люди должны иметь полную информацию, из чего строится, чуть ли не сколько материалов используется. Не видно что-то по этому поручению никаких движений.

Предлагаем акиму области начать с одного конкретного объекта - областной детской больницы. Обкатать методику. Регулярно устраивать брифинги, доходчиво информировать людей, что рабочая группа сделала, кто на скандальном объекте что украл, кто за что наказан, когда пройдет конкурс и когда, наконец, в здание по ул. Быковского, 4 войдут строительные бригады.