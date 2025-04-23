Плакат "Аурухана қайда?" ("Где больница?" - каз.) появился на заборе, ограждающем здание управления здравоохранения акимата Костанайской области, сегодня, 23 апреля, утром. Рядом установили статуэтку "Халық Қаһары" ("Гнев народа" - каз.) в виде опоры ЛРТ. Фотографии акции в редакцию прислали читатели. Вскоре плакат и статуэтку убрали.

В пресс-службе республиканского молодежного движения "Жана Адамдар" подтвердили "НГ", что это их инициатива:

- Да, размещение плаката «Аурухана қайда?» и статуэтки действительно инициировано нашим движением, а именно Гражданской кампанией «Халық Қаһары». Этой акцией мы хотели привлечь внимание к вопросу о нефункционирующей детской больнице Костаная. Люди хотят видеть не просто стены, а реальную медицинскую помощь - с врачами, оборудованием и доступом к лечению. Мы считаем, что промедление с запуском учреждения - это прямая угроза праву жителей на здоровье и безопасность. Жители города имеют право на доступную и качественную медицинскую помощь, и подобные инициативы - способ напомнить об ответственности власти перед обществом.

В сентябре 2023 года активисты движения "Жана адамдар" встречались с руководителем управления здравоохранения Данияром ДЖАНДАЕВЫМ и вручили статуэтку в виде опоры ЛРТ, подчеркивая, что ответственность за задержку строительства лежит именно на нем.

Очередную акцию в управлении здравоохранения комментировать не стали. Но сообщили, что здание больницы передано на баланс управления строительства. Сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию, которая направлена на госэкспертизу.

Напомним, ремонт детской областной больницы начался в 2020 году. На это из бюджета выделили 1,2 млрд тенге. 13 августа 2023 года аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ побывал в больнице и заявил, что в вопросе ее ремонта "наконец поставлена точка". Он высказал надежду, что облздрав быстро посчитает сумму оставшихся работ и вскоре ремонт доделают. Но в феврале 2024 года управление здравоохранения запросило из местного бюджета 1,5 млрд тенге на завершение ремонта - больше, чем изначально планировали потратить на весь ремонт. Сумма казалась завышенной, тем более, что прежний подрядчик ТОО "Вершина" был согласен завершить ремонт за 300 млн тенге.

Сегодня также стало известно, что главный врач детской областной больницы и главный врач поликлиники № 3 временно отстранены от выполнения своих обязанностей. Как уточнили в пресс-службе облздрава, на время проведения проверки.

- По завершению проверки они вернутся к выполнению своих функций в соответствии с должностными обязанностями, - сообщили в ведомстве.